【新冠肺炎】湖北衛健委：暫未發現「復陽」患者傳染人的現象

針對部分新冠肺炎患者出院後，在覆診時發現核酸檢測「復陽」的現象，湖北省衛健委副主任涂遠超3月22日（周日）回應媒體指，這些患者不會被納入新增確診病例上報，但治療費用將參照確診病例醫保報銷和財政補助政策。

新冠肺炎疫情持續，治癒出院的患者核酸檢測「復陽」的情況引起關注，武漢更出現一家三口治癒患者全部復陽的病例。（資料圖片）

據《湖北日報》報道，涂遠超透露，對於在覆診中發現核酸檢測「復陽」病例，有徵狀的患者將被轉運至現有定點醫院進行治療，再次達到出院標準後予以出院，並進行兩周隔離康復觀察。對於無徵狀的患者，將由社區轉運至有關集中隔離康復點，進行兩周集中隔離康復觀察，達到標準後解除隔離。目前，武漢市已指定金銀潭醫院、市肺科醫院作為「復陽」患者定點收治醫院。

涂遠超也指出，「復陽」患者在首次確診時，已按照國家相關要求納入確診病例上報，因此覆診時不再作為新增確診病例重複上報。不過，他表示，「復陽」患者的治療費用，將參照新冠肺炎確診病例醫保報銷和財政補助政策，在基本醫保、大病保險、醫療救助等按規定支付後，個人負擔部分由財政給予補助。

目前暫未發現「復陽」患者傳染人

在解答「復陽」患者是否具有傳染性問題時，涂遠超回應稱，根據國家衛生健康委醫政醫管局對「復陽」患者監測情況及專家初步研究來看，目前暫未發現「復陽」患者傳染人的現象。

對此，湖北省已部署定點收治醫院對「復陽」患者進行臨床觀察，總結經驗，科學評價，以指導下一步醫療救治工作，同時要求疾控部門對「復陽」患者進行流行病學追蹤調查，有關科研機構對「復陽」患者的樣本進行病毒培養或病毒載量檢測，進一步明確「復陽」患者傳染性問題。