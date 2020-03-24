【新冠肺炎】傳美國軍官是新冠「0號病人」　相關網文內地熱傳

新冠肺炎疫情爆發至今，已經在全球範圍造成近38萬人感染，而新冠病毒源頭至今仍然成迷。日前，有四名美國維珍尼亞州的網民發布影片稱，新冠肺炎的0號病人是一位名為Maatja Benassi的美國女軍官，她曾在去年前往武漢參加軍運會。該影片在Twitter獲得大量關注，此後亦被中國內地自媒體注意到，並發文介紹，相關文章在微博和微信亦獲得大量轉發。不過，目前尚無專業機構及人士對此消息作出回應。

幾位美國網民發布的影片稱，這位名叫Maatja Benassi的女軍官是2019年10月20日舉行的武漢軍運會女子公路自行車賽參賽選手。

影片指，Maatja Benassi和德特里克堡（Fort Detrick）生化武器研究基地有隱秘關係，而且她家族另兩個人也得了這種新冠肺炎疾病。

美國軍官Maatja Benassi（右）。（網絡圖片）

該影片上傳網絡後，在Twitter獲得大量轉發，而多家內地自媒體也注意到了相關信息，並發文介紹或直接「搬運」影片至微博和微信。

此前，美國在2019年7月關閉了位於馬里蘭州的德特里克堡生化武器基地，而該基地曾是美軍最大的生化武器研發中心。《紐約時報》去年曾發文稱，它被關閉是沒有「足夠完善的系統對其最高安全等級實驗室的廢水進行淨化」。

不過，有聲音質疑該基地關閉真正原因並非如此：2019年10月，美國多個機構組織了一次代號為「Event 201」的全球流行病演習；2019年12月，武漢首名感染新冠肺炎的患者出現症狀。央視新聞發評論文章質疑，這一系列事件「蹊蹺」，美國「借流感掩蓋肺炎疫情」，並稱「美方必須給世界一個交代」。

央視文章強調，日前，有人在白宮請願網站發帖，要求美國政府公佈關閉德特裡克堡基地的真正原因，以澄清它是否為新冠病毒的研究單位，以及是否存在病毒洩漏問題。

內地網民評論：

「美國病毒很快就會真相大白了。」

「以後叫美國病毒吧。」

「美國應該是早就爆發了，只不過一直沒有檢測，那些說是死於流感的大多是新冠。」

「現在沒有證據證明那個實驗室病毒洩露，現在只是說他們被CDC停了。要是這事真的了，別的國家會到現在都還不吭聲？」

「這也有可能美國的釣魚執法，故意放出假消息，等別人來查，或者等中國官方發推質疑，到時候公佈真相，一切都是演員。」