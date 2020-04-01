新冠肺炎｜廣東修法禁食野味　5月起最高罰動物價值20倍金額

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情爆發後，國家衛健委高級別專家組組長鍾南山接受央視訪問時曾表示，病毒通過野生動物傳到人類是「比較大的可能」，吃野味的行為因此受到輿論撻伐。

廣東省昨天（3月31日）通過一項條例，食用國家重點保護野生動物者，最高可罰野生動物及其製品價值的20倍罰款。條例將於5月1日起施行。