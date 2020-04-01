新冠肺炎｜廣東修法禁食野味　5月起最高罰動物價值20倍金額

撰文：朱加樟
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COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情爆發後，國家衛健委高級別專家組組長鍾南山接受央視訪問時曾表示，病毒通過野生動物傳到人類是「比較大的可能」，吃野味的行為因此受到輿論撻伐。
廣東省昨天（3月31日）通過一項條例，食用國家重點保護野生動物者，最高可罰野生動物及其製品價值的20倍罰款。條例將於5月1日起施行。
據早前報道，商戶「大眾畜牧野味」位於武漢華南海鮮市場東區，其價目表顯示曾出售大量疑似野生動物。（微博）
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全國人大常委會2月24日通過全面禁食野生動物的決定後，廣東率先將此決定寫入省級地方性法規。廣東省人大常委會昨天通過《廣東省野生動物保護管理條例》，進一步提高非法獵捕、交易流通、食用國家重點保護野生動物的懲罰力度。
這份條例明確規定，全面禁止非法野生動物交易，全面禁止食用陸生野生動物，全面禁止以食用為目的獵捕、交易、運輸在野外環境自然生長繁殖的陸生野生動物，從源頭上防控重大公共衛生風險。
禁食範圍限定為國家重點保護野生動物和其他陸生野生動物，包括人工繁育、人工飼養的陸生野生動物，以及有關法律禁止食用的其他野生動物。
對於食用禁食野生動物的行為，相比徵求意見稿，條例做出更為嚴厲的處罰，規定屬於國家重點保護野生動物及其製品的，處野生動物及其製品價值2倍以上20倍以下的罰款；屬於非國家重點保護野生動物的，處野生動物價值2倍以上10倍以下的罰款；屬於其他陸生野生動物的，處野生動物價值1倍以上5倍以下的罰款。
（綜合報道）