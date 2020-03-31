【新冠肺炎】中國被指囤積防疫物資　外交部否認：中國需求也很大

新冠肺炎疫情正在全球迅速蔓延，各國對N95口罩等防疫物資的需求很大。有報道稱，中國正在囤積防疫醫療物資，沒有為世界其他國家提供及時幫助。針對這一言論，中國外交部反駁稱，中國的疫情並未結束，對相關醫療物資的需求也很大，而中方也積極為有需要的國家提供防疫物資。

新冠肺炎疫情全球爆發，世界各國之間的合作變得尤為重要。（AP）

外交部發言人華春瑩表示，對這個說法「完全不同意」，當前中國的疫情並未結束，外防輸入、內防反彈的壓力很大，對相關醫療物資的需求也很大。做好中國國內防控、保護人民群眾身體健康是中國政府的首要責任。把中國14億人民保護好，就是對全球公共衛生安全最大的貢獻。

華春瑩指出，與此同時，中方也積極為有需要的國家提供防疫物資，可以用幾組數據說明：第一，中國政府已向120個國家和4個國際組織提供了包括普通醫用口罩、N95口罩、防護服、核酸檢測試劑、呼吸機等在內的物資援助；第二，中國地方政府已通過國際友好城市等渠道向50多個國家捐贈醫療物資，中國企業向100多個國家和國際組織捐贈醫療物資；第三，有些國家通過外交渠道向中方提出了商業採購協助請求，中方向他們推薦了有資質的出口商，已有30個國家和2個國際組織同中方出口商簽署了包括口罩、防護服、核酸檢測試劑在內的商業採購協議。還有很多國家的採購商正同中國企業洽談。

華春瑩稱，隨着中國企業復工復產，中國企業將為國際社會應對疫情提供更多的物資支持。「中國政府也會繼續為各國來華採購提供支持和必要便利。我們也希望和歡迎各國企業加強合作，共同維護全球醫療物資產業鏈的穩定。」