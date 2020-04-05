【新冠肺炎】輿論場：誰在給「豪橫」鬧事的外國人面子？

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，3月3日，內地官媒新華社刊發外交部的表態：對拒絕執行防疫措施，擾亂防疫秩序，危害公共健康和安全的外國人，中國有關部門將依法追究其法律責任。這則新聞下方讚好數最多的留言是「應該再加一條，對縱容犯罪外國人的責任人也追究責任！」 這基本代表了近期中國民眾的普遍態度，因為最近「外國人鬧事」的新聞層出不窮。誰在給「豪橫」鬧事的外國人面子？

近日在北京，坦桑尼亞籍男子不遵守集中隔離規定，在自行居家隔離期間，多次外出，並私自拆除大門報警系統；在南京，中國男子職業籃球聯賽（CBA）同曦隊外援Joseph Young凌晨3時要求酒店工作人員幫其拿取外送餐點，被拒絕後大鬧酒店，並指責員工「太懶」。

內地有不少外國人居留。（中新社）

而在西安，外籍男子拒絕戴口罩，並且侮辱、攻擊某商場防疫人員，髒話連篇；在青島，3名外籍人士在檢疫時強行插隊，將居民手中單據扔在地上，並叫囂：「中國人出去」；在廣州，一名尼日利亞籍確診患者不配合治療，將為其抽血的女護士推倒在地毆打，並咬傷其臉部。

這些外籍人士或者不合時宜，或者明顯觸犯法律的行為，再一次觸及了中國民眾心中外國人「超國民待遇」的痛點。這樣的群體情緒，在不久前司法部發布《外國人永久居留管理條例》徵求意見稿時就爆發過一次，現在有了這些惡劣事件的加持，網上不乏一些極端排外的聲音。

官媒《人民網》的發聲大體可以代表官方的態度：對破壞規則的外國人不能網開一面。「在法律面前，從來沒有、也不該有國別差異。一視同仁的國民待遇，對執法主體而言要求不能算高，對守法主體來說，主要則是放平心態，告別某些不切實際的幻想。」

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上述事件所涉及的各個地方後續給出的處理意見，通稿中都會出現「一視同仁」、「依規處置」的字眼。然而除了同曦隊外援Joseph Young屬於公眾人物，迅速在俱樂部的安排下做出道歉、捐贈防護服等舉措之外，一些案例中基層管理者在對待外籍人士時卻並沒有在第一時間做到「一視同仁」。

在青島的強行插隊事件中，社區工作人員不但沒有進行勸阻，反而對排隊的中國居民說「他們是外國人，給個面子」。廣州的護士被咬傷後，很多護士同事發朋友圈表達憤慨，卻反被醫院領導「鄧主任」批評，理由是「我不想惹麻煩」。

而內地自從將防疫重點轉向「防止輸入」以來，類似「給面子」的例子着實不少：外籍人士在隔離酒店提出咖啡、麵包、果醬的需求，管理人員統統滿足，還有基層社區人員上門慰問，南京某社區甚至幫老外把桶裝水抬上4樓。縱觀種種亂象，讓不少網民發出「彷彿又回到了1840」的感慨，甚至上升至「見着『洋大人』就滿臉堆笑」的劣根性批判。

究竟是何種原因讓基層管理人員傾向於對外國人「給面子」、「不惹麻煩」？很多觀點將矛頭指向中國行政體系內部。《公安機關辦理行政案件程序規定》第228條有對外籍人士違法的規定：「做出行政拘留、拘留審查或者其他限制人身自由以及限制活動範圍的決定後，決定機關應當在48小時內將信息報告省級公安機關；省級公安機關通知該外國人所屬國家的駐華使館、領館，並通報同級人民政府外事部門。」

有評論認為，鏈條過長的流程早已超出了基層人員的職能範圍，他們不想捲入，不想「給領導惹麻煩」，更不想因為「捅出一個『涉外事件』而面臨被追責的風險」。

而長此以往的「不敢管」、「不想管」、「大事化小」、「息事寧人」的態度，助長了個別「老外」的無禮行為。正如中國科學技術大學研究員袁嵐峰所說：「超國民待遇是多年來的一個痼疾，原因是上面政策壓着，基層執法者對外國人不好管、不敢管。有些愚蠢的部門，還經常把超國民待遇當作自己的政績拿出去宣傳，被群眾痛罵才知道觸了霉頭。」

不過也應該承認，在這次疫情期間，官方對待外籍人士的爭議行為，管治力度在逐漸加強。此前澳洲華裔女子不聽勸告，外出跑步且不戴口罩，3天後即被要求限期離境。3月29日在西安大鬧商場的外國人，3月31日從上海被遣送出境。自行拆除報警器的坦桑尼亞籍男子被行政處罰，限期出境。在青島「插隊」、呵斥「中國人出去」的3名外籍人員，也發佈道歉信，並接受公安「批評教育」。

不可否認，在這次疫情期間，中國官方高層對違法外籍人士「依法處置」的態度十分明確。（新華社）

內地官媒《法制日報》發表評論稱：對言行不當的外國人限期離境是硬氣，而這硬氣的背後是法治。

事實上，對於法治的強調，國家級管理部門多次做出「勿謂言之不預」的表述。早在3月5日，外交部副部長馬朝旭強調，防疫措施對於外國公民和中國公民一視同仁，無差別地執行。3月24日，最高法、最高檢就「依法懲治妨害疫情防控違法犯罪」等問題再次指出：無論是中國公民，還是外國公民，或者無國籍人，只要在出入中國國境的過程中實施妨害國境衛生檢疫的犯罪行為，都應當適用中國法律，適用統一的司法標準，依法追究刑事責任。

3月27日，外交部發言人耿爽亦表態：檢驗檢疫和防控措施對中外公民一視同仁，「這是對中國公民負責，也是對外國公民負責，同時也是對世界疫情防控負責」。

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此外，外籍人員的隔離和診療措施也進一步體現公平原則：從最初的允許「居家隔離、免費集中隔離」，到3月15日後，山東、北京、上海、內蒙古等多省宣布「統一集中隔離，費用自理」，再到目前「暫時停止外國人持目前有效來華簽證和居留許可入境的」規定，可以看出規定與措施「步步把關，層層收緊」。

而夾在「嚴格的措施」與「強化的處置」之間的，或許就是基層人員「給個面子」、「怕惹麻煩」的心態和言行。內媒《南方日報》稱，站在外籍人員「豪橫」行為的第一現場，基層人員需要更多的硬氣：「外籍人士可能存在理解偏差，也需要基層人員耐下性子去解釋，但詳解之後依然不聽不信、不遵不守，就必須當機立斷，讓他們付出代價，以重申規則的嚴肅性。」

不僅中國公眾想看到這種硬氣的「一視同仁」，在中國邁向「第五個現代化」（國家治理體系與治理能力現代化）的過程中，取消「超國民待遇」也是執政者必須完成的答卷。