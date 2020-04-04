【新冠肺炎】社區漸見隱形傳播　自律與他律至重要

新冠肺炎肆虐，本港疫情自3月下旬急轉直下，每天確診個案數十宗，總確診宗數更由原來不超過200宗急增至周五（4月3日）800多宗，情況相當嚴峻。更教人憂慮的是，不少數據均指向社區存在隱形傳播鏈，疫情似乎漸變得難以受控，這除了要求政府須作更果斷的防疫措施，對普羅市民同樣有不少啟示。

疫情近月於全球迅速擴散，於3月更演變成「全球大流行」，港府自3月中收緊海外人士的入境限制，更自19日起要求所有從海外入境者接受14日強制檢疫，但本地疫情未見受控，每日確診個案更以雙位數增長。更甚者，早於政府下強制令前，不少海外入境者已抵港而無毋檢疫。單是在實施有關措施前一周抵港者當中，迄今已逾180人確診，其中部分個案更衍生最少15宗本地個案，而這類個案亦正於最近陸續浮現。

檢疫「走漏眼」

在19日前成功「達陣」的入境者毋須檢疫，在確診前自由出入社區，無疑會促成病毒傳播，諸如造成黃竹坑派對群組，酒吧群組中的37歲男子亦是3月9日從菲律賓返港，由於其一直沒有病徵，故初步不排除是否整個群組的感染源頭。就此，有專家批評入境管制不足，其實歐美疫情在19日前已愈見嚴重，強制檢疫3月19日才生效太遲。

上述無須檢疫的入境者過去輕鬆進出社區，或許已埋藏更多隱形的傳播鏈，公眾實在防不防勝。縱使這些無須檢疫的入境人士已過14日潛伏期，大部分染病者或許已經發病，但始終未能排除他們有否傳染他人。更何況，據中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌所指出，有研究發現即使新型肺炎確診患者沒有病徵，但其病毒量可跟有病徵者同樣高，顯示出前者亦具相當高的播毒風險，那麼有否、甚至有多少隱形病人因上述漏洞而產生，又有多少已確診、及即將確診者因此染疫，實在難以得知，情況不得不教人擔心。

事實上，目前未能確認感染源頭的確診者確實不少。據衛生防護中心的數據顯示，自政府上月19日實制入境措施後，截至4月2日本地總確診宗數共增加了594宗，其中排除為外地輸入、與其他確診者並無關連的本地感染個案達37宗，佔整體6.2%，另外還有大量可能為本地感染而未確定。而作為本地個案中最大的傳染群組，酒吧群組的病毒源頭至4月2日尚未能確定。這些源頭未明的個案，均顯示出社區中的隱形傳播愈見嚴重。

本港3月19日至4月2日的確診數字（資料來源：衛生防護中心）

社會不能鬆懈

鑑於疫情傳播愈見複雜、未知因素越來越多，政府與市民絕不能掉以輕心。政府既然未能盡然追縱患者的染疫路徑，就必須採取更果斷的圍堵措施，暫時封閉具高傳播風險的場所。然而政府過去兩周就公眾群集場所的管制朝令夕改，如卡拉OK、麻將館般高危場所，政府僅在更多相關染疫個案出現才敢於要求關閉，有關酒吧的管制更是延宕多時，政府終於周四（1日）正式宣布暫封酒吧兩周，惟在3月19日至4月1日中的132宗本地確診個案中，已有一半涉及酒吧，政府反應無疑過慢。更甚者，政府現時仍未要求如美容院般的高危場所關閉，惟周四再有兩名美容院職員染疫，政府實在須加緊步伐，更全面地管制高危場所。

確診者任職銅鑼灣美容院New Beauty職員，於3月25日開始感到適、發燒，分店現時關閉，同一大廈有職員為進入大廈者量度體溫。（余俊亮攝）

在他律之外，市民自律同樣重要，非不得已亦須減少到公眾場所及社交活動。但據有報道指，仍有市民到美容中心接受服務，有受訪市民更直言趁美容院關閉前「做咗一次先」，甚至認為因職員會配戴口罩，風險有限，此等想法無疑是心存僥幸。連日來不少專家已清楚指出美容院內的感染風險，這實非戴上口罩便能逃免。有受訪市民更稱因自己年輕，故不怕染疫。但截至4月2日數據，香港確診個案的年齡中位數為35歲，其中18至30歲的確診宗數更達270人，年輕人實無輕視染疫的本錢。再者，市民就算不怕自己染疫，也須提防有機會傳染別人，始終在感染者未非發病下，無人能肯定自己並無傳播病毒的機會。