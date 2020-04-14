《環時》嗆「勿謂言之不預也」　引起台灣是否動武議論

近日，台海局勢嚴峻，在遼寧艦於4月10日出海往南行之際，《環球網》發表《世界進入多事之秋，台當局該悠著點了！》為題的評論文章，文末結尾更警告「勿謂言之不預也」，引起注目。 因為此語作為中國大陸外交術語，曾經被《人民日報》和《新華社》分別於1962、1967和1978年三次宣示使用，這三年分別發生了中印邊界戰爭、珍寶島事件以及懲越戰爭三次衝突。 此次引用，雖然《環球網》未必代表官方真實意志，但是此語一出，已經挑動台灣政軍界敏感神經。

《環時》文章稱，民進黨當局的格局使他們無法辨識當前世界變局中的那些關鍵動向，於是他們就認准了一條：圍著華盛頓的指揮棒轉，用對美國的忠誠來換取安全，化解台獨傾向帶來的不斷增高的風險；但是，文章警告，不要以為把美國的大腿抱得越緊，他們的政治得分就可以越無限地高下去，台灣要少往中美矛盾最承重的焦點上湊，不要讓台灣問題導致中美的攤牌，那樣的話結局是什麼另說，但台灣的損失將註定是不可承受的。

民進黨籍國防立委羅致政，認為近期的局勢相當嚴峻。他說，「『以疫謀獨』不是憑空想象的字眼，是中共先射箭再劃靶，把台灣近來的一舉一動都歸納或詮釋到『以疫謀獨』的框架𥚃，簡言之，北京高局是戴着『以疫謀獨』的有色眼鏡，來看台灣政府當前的言行。讓人擔心的是，到最後會不會變成中共當局『以疫謀武』的藉口！」羅致政的分析，相當反應了目前民進黨當局的主流看法，也反應在蔡英文政府目前的軍事施政措施上。

蔡英文近期視察台軍單位的密度與頻繁次數，創下史上新高，公開與非公開行程密集，恐怕是對台海局勢的嚴峻，開始進行超前部署。（台灣國防部提供）

從明顯處觀察，蔡英文罕見地以一週2至3個單位，公開與非公開的視察台軍單位，其頻率和密度是前所未見的，可見得在疫情嚴峻之下，蔡英文已經開始「超前部署」軍備。而台灣國防部主導的「戰備月」正在如火如荼進行，是否會在4月底結束，目前看來變量極大。而戰備月所動員的台軍單位，越來越多元，除了3月底4月初的台灣東部空軍與陸軍部隊外，已經慢慢延伸至外島，尤其澎湖與馬祖二個離島，更是進入高度戰備狀態。

台國防部智庫國安院，先前已經提出評估報告，認為解放軍一旦決議進犯，澎湖將是重要的戰略缺口，一旦澎湖被佔，台灣防衛圈將被一切為二，故澎湖是否可攻可守？將會對台海近期嚴峻情勢如何發展？起到相當重要的作用。而反觀馬祖，孤懸於福建沿海，距離台灣相當遠，且馬祖列島的東引島，已經實施全島武裝化的建設，是台軍重要反制飛彈集結的火藥庫，一旦馬祖列島、甚至東引島被閃電佔領，對於台灣內部的政軍經情勢，都會有難以預料的毀傷，不排除民進黨政府內會發生公開的逼宮、甚至政變。

而對於「武統論」，雖然台灣多半學術圈都認為可能性低，因為考慮到中美之間大國博奕的狀態，突然武統台灣，將會對博奕的穩固狀態形成突變，尤其在目前台灣與國際社會，正因為新冠病毒肺炎疫情有高度接觸的時刻，對台全面動武的毀傷性，恐怕非中國大陸所能承擔。但是，中國大陸一向在520台灣民選總統宣誓就職前後時刻，有相當不一樣的武力宣示和威嚇動作，今年的520即將來到，解放軍會採取何種動作？是否會舍全面戰爭、而以造成局部衝突、台灣政治裂解的方式，來局部攻擊、攻佔台灣離島？這就很令人有想象空間。

台軍從3月底就開始進入「戰備月」實兵操演，密度相當高，且澎湖與馬祖都舉行相對的火炮實彈演習，響應近日相當嚴峻的台海局勢。（台灣國防部提供／多維新聞合成）

一句「勿謂言之不預也」的宣稱，震動了台灣政軍界最敏感的神經，而美軍目前在西太平洋表面上呈現的真空狀態，是否為真？實情為何？外界不得而知。且美國國防部已經宣布，停止所有軍事單位60天活動，此空窗期之下，正好遇到台灣520來到，不論中、美之間的大國博奕在近月會如何演變？今年的520鐵定情勢嚴峻、有戲劇性變化，這是目前蔡英文政府內某些主流派的看法。