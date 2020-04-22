《時代》雜誌上撰文不稱「武漢肺炎」　蔡英文的弦外之音

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，在台灣，疫情雖因海軍敦睦艦隊多人確認染疫令外界有所擔憂，但整體來說，截至目前，台灣在疫情控管上仍展現出不錯的成績單，這也讓蔡英文獲美國《時代》（TIME）雜誌邀請，於該刊撰文分享台灣的防疫經驗。 其中值得關注的是，不論是英文原版、或是中譯版本，都是以國際間的正式名稱COVID-19與新冠肺炎稱呼，這與台灣其他部會仍習慣稱「武漢肺炎」有所不同，箇中含意頗耐人尋味。

事實上，由於湖北省武漢市為此次疫情最初大規模爆發地，因此剛開始外界的確多以「武漢肺炎」做為稱呼。不過，當世界衛生組織（WHO）於2月12日宣布將COVID-19做為對新型冠狀病毒肺炎的正式稱呼後，國際間絕大多數國家與地區也隨之改口，除了消除可能的歧視疑慮外，也試圖為病毒命名設立標準模式。

蔡英文在《時代》雜誌上的撰稿，通篇稱新冠肺炎而非武漢肺炎。（Facebook@蔡英文 Tsai Ing-wen）

然而，即便肺炎疫情在中國大陸降温，但歐陸隨之淪陷，美國甚至還迎頭趕上，成為疫情最慘重之地，因之以美國為首的部份國家便認為矛頭出在北京身上，咬定就是因為大陸在疫情不夠公開、有所隱瞞，加上WHO處處配合北京，才造成其他國家有所輕忽，致使疫情持續蔓延。

在這樣的情況下，例如美國總統特朗普與國務卿蓬佩奧等人，不止一次在公開場合上稱新冠肺炎病毒為「中國病毒」或「武漢病毒」，藉此指責與批判中國大陸的意味不言可喻；而近年來一邊倒向美國的台灣，也仍稱「武漢肺炎」，理由是「通俗好記」，行政院長蘇貞昌甚至說，「武漢肺炎當時就是從武漢開始，其實很多病都有地名，中國是因為對自己太沒自信」。

不過，在民進黨政府一片武漢肺炎的叫喊聲中，仍有少數不同做法存在其中。例如陸委會就是使用新冠肺炎，在2月27日的記者會中，陸委會發言人邱垂正在談論疫情時，公開使用「新冠肺炎」的說法，面對外界對陸委會說法為何與其他部會有所差異，邱垂正當時以「我們就是一個正常的說法」回應，即便蔡英文上台後兩岸官方往來中斷，但陸委會相較其他部會，畢竟是處在兩岸第一線，還是願意表達善意。

雖然蔡英文本人與陸委會都試圖向北京釋出善意，但台外交部等政府單位對外仍多稱武漢肺炎。（台灣外交部）

此番蔡英文在時代雜誌上的撰稿，當然也可以運用兩手策略，也就是英文版本以COVID-19稱之，中文版本則延續使用「通俗好記」的「武漢肺炎」；然而，從總統府發布的中譯版本中，同樣使用新型冠狀病毒做為稱呼，這與多數民進黨政府部會的說法，可謂有極大差異。

美中不足的是，總統府的新聞稿仍是以武漢肺炎稱之，某種程度上就給人做事做半套的印象，且又再度展現出蔡英文既想要一面向北京表達善意，但另一面卻又難以忘懷台灣內部反中聲量的支持者，因此用這種取巧的方式想要兩面討好。

日前，就有包括台灣官方外圍智庫亞太和平研究基金會董事長許信良、以及前立委洪奇昌等人，公開呼籲民進黨政府用新冠肺炎取代「武漢肺炎」，對大陸展現友善的態度；加上陸委會與蔡英文的說法，都表現出即使在同一個政府內，不同聲音仍舊存在。

然而，若蔡英文無法約束底下官員使用「武漢肺炎」，甚至自身也繼續使用兩面手法，則未來的兩岸關係可謂堪慮；但如果蔡英文真的認為兩岸關係必須改變，當前的反中抗中過了頭，那她就更應該扮演煞車閥的角色，以身作則對大陸釋出善意，否則現在陸客與陸生陸續中止赴台，ECFA看來也岌岌可危，特朗普能否連任成功繼續當台灣的靠山都是未定之天，蔡英文必須綜覽全局理性思考，才不致於將台灣帶入流沙之中難以爬出。