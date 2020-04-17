蔡英文《時代》撰文談抗疫指台願意幫忙　未用「武漢肺炎」字樣

台灣總統府4月17日晚間發佈新聞稿，表示蔡英文接受美國《時代雜誌》（《TIME》）邀請，撰寫專文，向國際社會分享台灣面對新冠肺炎的成功防疫經驗。 蔡英文在這篇題為「台灣總統：我的國家如何預防COVID-19大爆發」（President of Taiwan: How My Country Prevented a Major Outbreak of COVID-19）的專文中強調，台灣防疫成功最大的原因在於台灣人民願意團結在一起，攜手合作共度難關。蔡英文指，這次的新型冠狀病毒疫情是一場全球性的人道災難，亟需所有國家擱置歧見通力合作，強烈表達台灣願意協助國際社會的決心，並呼籲全世界團結在一起，遏止疫情持續惡化。 在肺炎名稱的表述上，蔡英文此次在的撰文中，未見此前台灣方面慣用的「武漢肺炎」字樣。

據稱，蔡英文在文章中首先提及「台灣與病毒發源地近在咫尺，但成功遏止境內的大流行」，自言台灣的成功並非偶然，除歸功醫療人員、公私部門及整個台灣社會的共同努力外，特別點出台灣汲取2003 年嚴重急性呼吸道症候羣（SARS，沙士）疫情教訓，慘痛經驗讓政府及台灣民眾在疫情初期階段就保持高度警戒；並強調台灣去年12月底疫情消息傳出後，即開始管控從武漢入境旅客的健康狀況、實施旅遊限制等措施。

隨着台灣境內疫情可控、日增確診人數下降，蔡英文有別於疫情爆發初期少有露面，近來多有公開視察防疫的公開行程。（洪嘉徽／多維新聞）

蔡英文亦強調，台灣擁有全球數一數二的醫療體系以及強大的研發能力，此外台灣正有餘力捐贈物資給疫情嚴重的國家，並致力於信息的公開透明、積極與民眾及國際組織分享。

蔡英文稱，台灣確實已有效遏阻境內疫情，但在國際社會，新型冠狀病毒是一場人道災難，需要所有國家的通力合作。她稱：「儘管台灣遭受不公平待遇，被排除在世界衛生組織和聯合國之外，但台灣仍然願意併發揮在製造、醫藥與科技的強項，與全世界攜手合作」，文章最後則以「Taiwan can help」（台灣能幫忙）作結。

值得注意的是，在肺炎名稱的表述上，蔡英文於英文版的撰文中，盡以「COVID-19」呈現，而在台灣總統府方釋出的中文版內文，則四度使用「新型冠狀病毒」稱呼，未見此前台灣方面慣用的「武漢肺炎」或「中國肺炎」字樣。

美國《時代雜誌》自2004年起，每年四月中皆會公布「TIME100 -年度全球百大最具影響力人物」，並於紐約盛大舉辦晚宴「TIME 100 Gala」，邀請所有入選百大影響力人物的名人共同與會。2020年由於新冠肺炎疫情全球延燒，此計劃及相關活動預計延宕至2020年10月。取而代之，《時代雜誌》於四月中推出《尋找希望：時代百大影響力人物社群領航我們的新實境》，邀請包括蔡英文、達賴喇嘛、戈爾巴喬夫等在內，曾獲選百大影響人物的名人撰寫文章，為疫情提供建言。