蔡英文《時代》撰文談抗疫指台願意幫忙　未用「武漢肺炎」字樣

台灣總統府4月17日晚間發佈新聞稿,表示蔡英文接受美國《時代雜誌》(《TIME》)邀請,撰寫專文,向國際社會分享台灣面對新冠肺炎的成功防疫經驗。

蔡英文在這篇題為「台灣總統:我的國家如何預防COVID-19大爆發」(President of Taiwan: How My Country Prevented a Major Outbreak of COVID-19)的專文中強調,台灣防疫成功最大的原因在於台灣人民願意團結在一起,攜手合作共度難關。蔡英文指,這次的新型冠狀病毒疫情是一場全球性的人道災難,亟需所有國家擱置歧見通力合作,強烈表達台灣願意協助國際社會的決心,並呼籲全世界團結在一起,遏止疫情持續惡化。

在肺炎名稱的表述上,蔡英文此次在的撰文中,未見此前台灣方面慣用的「武漢肺炎」字樣。