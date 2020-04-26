【新冠肺炎】美國甩鍋中國「劇本」曝光　華春瑩發Tweet回擊

在中國成功控制新冠肺炎（COVID-19）疫情的同時，美國卻對爆炸式增長的疫情無計可施。截至4月26日下午2點，美國確診病例達939,235例，死亡53,934例。在面對即將到來的2020年選情，美國共和黨支招候選人要全方位「甩鍋」中國。

美國政治新聞網站「Politico」4月24日爆料稱，美國共和黨參議院委員會給黨內各競選陣營發送一份長達57頁的備忘錄，建議共和黨候選人應該通過積極攻擊中國，來應對本地的新冠疫情。

對此，中國外交部發言人華春瑩在Twitter發聲「誇讚」這真是一出「好劇本」，她還建議大家都看看。包括新華社在內的中國主流媒體均轉載這一消息，中國民間輿論則狠批這種行為太過「無恥」。

這份日期標註為4月17日的備忘錄作者是共和黨資深戰略師布雷特·奧唐納（Brett O'Donnell）的政治諮詢公司，其曾是美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的顧問。近來蓬佩奧被指始終處於「抹黑」中國第一線。

Politico披露的備忘錄截圖。（網上圖片）

該備忘錄內容包括如何將民主黨候選人與中國官方聯繫起來，到怎麼對付種族主義指控。稍早前，美國現任總統特朗普（Donald Trump）連任競選團隊發佈一段被認為是刻意營造出民主黨候選人拜登（Joe Biden）對華友好的印象。

奧唐納則給共和黨提供三條攻擊中國的路線，包括污衊中國「掩蓋」病毒導致疫情爆發，民主黨人「對中國太温和」，以及共和黨人將「推動制裁中國的計劃，理由是後者涉及傳播病毒」。

華春瑩在Twitter呼籲民眾看看這個「劇本」，並標註出其中一些涉及中國的重點段落，其中有這樣一句「除了提及之前對中國實施的旅行禁令，不要為特朗普辯護——攻擊中國就行」。新華社稱，這種做法反倒說明，美國人也自認特朗普的（糟糕）防疫表現沒什麼可辯解。

中國外交部發言人華春瑩在Twitter發聲「誇讚」這真是一出「好劇本」，建議大家都看看。（截圖）

就在4月23日，特朗普在白宮發佈會上稱，也許可以向患者肺部注射消毒劑來抵禦新冠病毒。此言一出，引起輿論譁然，澳洲衛生官員甚至忍不住嘲笑特朗普。尷尬的結果則是，美國一對夫婦「誤服」清潔劑造成1死1傷，而「誤服」消毒劑的諮詢電話亦大幅上升。

除疫情外，共和黨人還計劃把中國變成2020年美國大選的中心議題。面對中國的強勢崛起，美國很顯然表現得極為不適應，從經濟、政治、軍事、輿論諸多領域全面對華髮難。此番甩鍋、抹黑中國就是輿論戰的一部分。

特朗普政府應對疫情不力，被指頻頻甩鍋中國，蓬佩奧則常常衝在第一線。（AP）

對中國而言，高層領導人要求具有底線思維，應對極為複雜的環境外，始終強調做好自己的事。針對當下的輿論戰，中國外交部近來加大進攻力度，主動發聲，以反對不實指控。但中國民眾對本國的宣傳特別是媒體始終感到不滿。

就時下全球的疫情形勢，中國並未因受到指責而減少醫療物資出口。華春瑩在稍早前稱，「截至4月20日，中國已向美國提供超過24.6億個口罩，近5,000台呼吸機等其他物資」。指責中國但還是需要中國，這是美國當下最矛盾的體現。蓬佩奧在4月22日的記者會上剛指責完中國就對後者提供的物資來個大轉彎。