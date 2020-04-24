【新冠肺炎】回應蓬佩奧　外交部：中國不存在野生動物濕貨市場

蓬佩奧早前呼籲中國及其他國家永久關閉「野生動物濕貨市場」，打擊非法野生動物交易，減低對人類健康的風險，避免世界再陷入類似的災難。蓬佩奧指，該些市場是野生動物交易的熱點，容易導致病毒傳播，更可能是新型冠狀病毒肺炎的疫情源頭。

對此，中國外交部發言人耿爽在周四（23日）回應時就強調「在中國根本不存在所謂的『野生動物濕貨市場』」，而且中國亦沒有「濕貨市場」的概念。

耿爽強調中國根本不存在「野生動物濕貨市場」，只有「農貿市場」及「活禽海鮮市場」。（中新社）

耿爽指，中國民眾常說的「農貿市場」及「活禽海鮮市場」，主要銷售新鮮的魚、肉、蔬菜、海鮮等農副產品，也有少數是會銷售活禽，「這類市場不僅中國有，在許多東南亞國家和廣大的發展中國家也都普遍存在，與當地百姓的生活息息相關。國際法並未對開設和運營此類市場有過限制。」

耿爽又重申，中國已經立法全面禁止非法野生動物的獵捕、交易、運輸和食用，更何況中國的農貿市場及活禽海鮮市場並非用作野生動物交易，在此銷售野生動物是違法行為，一經發現將被取締並受到法律懲處。耿爽指，中國政府始終將人民的生命安全和身體健康放在第一位，自疫情發生後，中國有關部門和地方政府已進一步加強對農貿市場及活禽海鮮市場的管理，實施一系列嚴格的檢疫檢測，確保各項動物疫病防控措施落實到位。

一直被認為可能是病毒源頭的華南海鮮市場，內裏早被確認有非法野生動物交易活動。（中新社）

但值得一提是，濕貨是一種通俗的說法，大致意思是指該些貨品中含有大量水份，容易腐壞變質，例如鮮花、蔬菜、魚類、海鮮等都屬於濕貨。按照現行法例，中國確實不存在能夠公開進行野生動物交易的「野生動物濕貨市場」，但一直以來非法野生動物交易活動在全國各地的市場內屢見不鮮，乃至一直被認為可能是病毒源頭的華南海鮮市場，內裏亦早被確認有非法野生動物交易活動。

事實上，內地官媒《新華社》在2月13日亦有刊出題為《野生動物交易市場是時候永久關閉了》的文章，並有引述世衛專家「請一定要永久關閉野生動物交易市場」的建議。

（綜合報道）