《武警法》修訂內容披露　中共軍委徹底收權

新冠肺炎（COVID-19）疫情形勢趨緩，全國人大最新一次常委會議於4月26日至29日舉行。在首日會議上，有關武警部隊的新法草案獲得審議。

鑑於疫情影響，全國人大常委會第十七次會議以現場加視頻方式舉行。26日，中國武警部隊司令王寧向會議作《人民武裝警察法》修訂草案說明。

2020年4月26日，中國武警部隊司令王寧向中國人大常委會會議作《人民武裝警察法》修訂草案說明。（中國央視截圖）

王寧指，現行涉及武警的法律自2009年8月27日頒佈以來，已不能適應形勢發展，需要重新修訂完善。

而需要重新修訂的直接原因是武警已完成改革，2017年12月，中共決定調整武警領導指揮體制，劃歸中共中央、中共中央軍委集中統一領導，實行「中共中央軍委-武警-部隊」領導指揮體制，歸中共中央軍委建制，不再列國務院序列。

這一改革的直接後果是中共地方各級黨委、政府及各級公安部門均無權調動武警。此前，特別是周永康執掌政法委時代，地方政府以維穩名義隨意調動武警部隊，給後者名聲帶來的惡劣的影響。

中國武警部隊接管海警，成立海警總隊，圖為海警總隊隸屬的海警船。（超大軍事論壇）

2018年1月，中共總書記習近平向武警授旗。同年3月，中共在機構改革中要求，海警隊伍全部轉隸武警，黃金、森林、水電等部隊移交其他部門等。6月，海警劃歸武警，成立海警總隊，統稱中國海警局。

中國官方披露，此次法律修訂增加「組織和指揮」一章，將「任務和職責」一章調整為「任務」和「職權」兩章。

草案總則規定武警擔負執勤、處置突發事件、反恐怖、海上維權執法、搶險救援和防衛作戰任務，並單設「任務」一章，細化執勤任務範圍規定，增加處置突發事件、反恐怖和搶險救援的任務範圍規定，對海上維權執法任務和防衛作戰任務作援引性規定。

中國海警船海上射擊演練。（HSH論壇）

草案還強化對武警權力運行的監督，明確中共軍委監察委員會、武警各級監察委員會是法定監督機關。

簡而言之，修法一是落實「中共軍委集中統一領導」改革要求；二是明確上述「六位一體」使命任務；三是對武警的組成、指揮關係、與地方黨委和政府之間的兵力需求對接、指揮協調機構、業務指導關係作規定；四是對武警的職責權限做規定；五是相關保障和監督檢查。