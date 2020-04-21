【拆局】泛民、北京陷恐怖平衡局面　人大釋法「攬炒」機率多大？

兩國交戰，當某一方祭出極大毀滅性武器，另一方以同級數殺傷力武器威嚇逼使對方冷靜，此所謂「恐怖平衡」。北京與民主派似乎正步向這種局面。 挾去年區議員會選舉重挫建制陣營之勢，民主派揚言倘九月立法會大勝，便以全面癱瘓議會作「攬炒」手段，逼使港府回應五大訴求，並率先連月來「半癱瘓」內會作熱身，結果北京最近祭出新招，警告民主派阻撓立法會運作或違反宣誓誓言，甚至構成公職人員行為不當，其中「違反宣誓誓言」被視作為DQ民主派鋪路，且屬史無前例，猶如在泛民：「倘不收手，大家攬炒！」

港澳辦、中聯辦13日先後透過發言人，批評主持選主席程序的立法會議員郭榮鏗及其他民主派議員，行為屬「政治攬炒」，甚至「令人質疑有違有關宣誓誓言，構成公職人員行為失當」。民主派則批評「兩辦」違反基本法第二十二條。（李澤彤攝）

從政治博弈角度，民主派連日來開記者會開足火力批評中聯辦違反基本法二十二條，客觀效果是以「乾坤大挪移」的手法卸去北京的攻勢。事關「兩辦」發炮直批公民黨郭榮鏗和「一些反對派」議員阻撓立法會正常運作，其中一個目的是將「攬炒派」這副牌匾套在他們的脖子上，影響部分飽受疫情衝擊、面臨手停口停苦境的「中間派」選民在九月立選戰的投票取向。民主派如今集中火力全攻「中辦辦違反基本法第二十二條」，成功轉視了社會的焦點，化解了北京的第一輪攻勢。

不過，有建制派人認為，泛民陪中聯辦起舞，在「西環」有否權力就香港某些特定範圍（按港府最新說法包含「重大社會整體利益」事項）發聲這一問題上少纏鬥起來，最終最大的「贏家」是中聯辦。經此一役，中聯辦的對港「監督權」已被正名，尤其昨晚（20日）港府第四度出稿，正式確認了中聯辦並非根據《基本法》第二十二條第二款設立，且進一步表明中聯辦獲中央授權專責處理香港事務，有權力和責任代表中央政府，「就涉及中央與特區關係、《基本法》的正確實施、政治體制的正常運作、關於社會整體利益的事宜等重大事項」表達意見，行使監督權。換言之，中聯辦之前被認為「不能做、不宜做」的事情，例如就某些香港「內部」問題開腔，以後可以名正言順地進行。

對於此一發展，民主派固然可以炮轟「港府跪低」、「出賣香港自治權」、「西環公然治港」，但倘無法拿出足夠法理證據證明中聯辦違反基本法第二十二條，最終等於被攻破了一個缺口，從政治博弈角度，究竟是「賺」了還是「蝕」了？

那麼，因着中聯辦的憲制角色問題，會否最終觸發人大再次釋法？當前看來機會不大。

首先，民主派方面不會提司法覆核，因為根據《基本法》第 158(3)條，全國人大常委會擁有解釋《基本法》的權力，一旦釋法確立了中聯辦在港行使的權力，反更不利。港府亦據悉無打算這樣做，認為目前僅屬「口舌之爭」，並非有一突定重大事件須釋法處理，沒必要把事件鬧大。至於建制派，同樣不想「撳」人大釋法的核彈，在九月立法會選舉前，任何觸發民情反彈的風險都可免則免。