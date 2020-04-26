【兩會】全國人大常委會召開視頻會議　將確定兩會人大會期

新冠肺炎（COVID-19）疫情形勢趨緩，十三屆全國人大常委會第十七次會議今天（26日）起至29日以現場和視頻相結合的方式舉行。會議除決定全國人大會議的開會日期，同時包括審議《生物安全法》等多條草案。

據新華社報道，十三屆全國人大常委會第十七次會議26日下午在北京大會堂舉行第一次全體會議，全國人大常委會委員長栗戰書主持。

會議聽取了憲法和法律委員會副主任委員叢斌作的關於生物安全法草案修改情況的匯報。草案二審稿明確生物安全是國家安全的重要組成部分，規定建立健全國家生物安全領導體制；對草案結構進行適當調整，突出生物安全風險防控；就完善監測、預警、報告、溯源等制度，進一步加強人類遺傳資源與生物資源管理，提高應對生物安全風險的能力等作出規定。

報道稱，會議還審議了全國人大常委會委員長會議關於提請審議全國人大常委會關於十三屆全國人大三次會議召開時間的決定草案的議案。據悉，全國人大會議的會期確定後，全國政協亦會跟隨公布會期。

會議將決定全國人大會議的開會日期，其後全國政協亦會跟隨公布會期。（資料圖片）

因遏制新冠肺炎疫情蔓延，為了確保聚精會神做好疫情防控工作，中國2月已決定推遲原定於3月初召開的十三屆全國人大三次會議和全國政協十三屆三次會議（兩會）。這也是1949年新中國成立以來第一次全國「兩會」因公共事件延期。

此前有香港媒體透露，中國官方希望在上半年召開兩會，傳達走出疫情陰霾，加快復工復產的正面信息。

報道稱，兩會預料在5月下旬舉行，但為了「安全起見」，將縮短會期。率先召開的政協會議可望在21日開幕，27日閉幕。人大會議可能在23日開幕，30日左右閉幕，會期總共不超過10天。一般全國兩會會期都長達14天左右，這將是史上會期最短的兩會。