bilibili《後浪》短片致敬年輕一代　內地網民反應兩極

今日（4日）是五四運動101周年。內地視頻網站bilibili（嗶哩嗶哩，俗稱「B站」）製作近4分鐘的青年宣言片《後浪》，致敬年輕一代。

內地視頻網站bilibili（嗶哩嗶哩，俗稱「B站」）製作近4分鐘的青年宣言片《後浪》。（bilibili）

5月3日晚，央視在《新聞聯播》前播出嗶哩嗶哩（B站）青年宣言片《後浪》。

據介紹，《後浪》同時由光明日報、中國青年報、環球時報、新京報、澎湃新聞和觀察者網6家主流媒體聯合B站發布，「為當代青年風采發聲」。《後浪》通過國家一級演員何冰的演講，以上一代稱許的口吻激勵當今年輕一代，全文如下：

那些口口聲聲「一代不如一代」的人，應該看看你們，像我一樣，我看著你們滿懷羨慕，人類積攢了幾千年的財富，所有的知識見識智慧和藝術，像是專門為你們準備的禮物。科技繁榮文化繁茂城市繁華，現代文明的成果被層層打開，可以盡情地享用。

自由學習一門語言學習一門手藝，欣賞一部電影去遙遠的地方旅行。很多人從小你們就在自由探索自己的興趣，很多人在童年就進入了不惑之年，不惑於自己喜歡什麼不喜歡什麼，人與人之間的壁壘被打破，你們只憑相同的愛好就能結交千萬個值得乾杯的朋友。你們擁有了我們曾經夢寐以求的權利，選擇的權利，你所熱愛的就是你的生活。

你們有幸遇見這樣的時代，但是時代更有幸遇見這樣的你們。我看著你們滿懷敬意，向你們的專業態度致敬。你們正在把傳統的變成現代的，把經典的變成流行的，把學術的變成大眾的，把民族的變成世界的。你們把自己的熱愛，變成了一個和成千上萬的人分享快樂的事業，向你們的自信致敬。弱小的人才習慣嘲諷與否定，內心強大的人從不吝嗇讚美與鼓勵。向你們的大氣致敬，小人同而不和，君子美美與共和而不同，更年輕的身體容得下更多元的文化審美和價值觀。

有一天我終於發現，不只是我們在教你們如何生活，你們也在啟發我們怎樣去更好的生活。那些抱怨「一代不如一代的人」，應該看看你們，就像我一樣，我看著你們滿懷感激。

因為你們這個世界會更喜歡中國，因為一個國家最好看的風景。就是這個國家的年輕人。因為你們這世上的小說電影音樂所表現的青春。就不再是憂傷迷茫。而是善良勇敢無私無所畏懼。是心裡有火眼裡有光。不用活成我們想像中的樣子。我們這一代的想像力，不足以想像你們的未來。如果你們依然需要我們的祝福，那麼，奔湧吧後浪，我們在同一條奔湧的河流。

內地網民對《後浪》反應熱烈，影片上線10多小時，彈幕數超過5萬，點贊數超60萬。（影片截圖）

據內地傳媒報道，內地網民對《後浪》反應熱烈，影片上線10多小時，彈幕數超過5萬，點贊數超60萬，在微信、微博等社交平台上亦有不少人轉載。中央政法委長安劍亦發文介紹，又指「這一代青年，遠比最樂觀開明的前輩想像的還要優秀！」

有年輕網民表示感恩，感謝前輩們的付出，才有今日的和平；但亦有人認為這是中老年人「感動自己」的影片，而現在的青年壓力很大，這樣的「雞湯」並不有效：