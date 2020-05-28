【孟晚舟引渡案】遭軟禁逾500日　一文看清孟晚舟案時序

拖了一年多的孟晚舟案件，終於在加拿大卑詩省最高法院有了一個重要的結果。温哥華當地時間5月27日上午11時，加拿大卑詩省最高法院就華為副董事長孟晚舟一案做出判決，認為符合「雙重犯罪」標準，引渡聆訊將繼續。這也意味着孟晚舟將在今年晚些時候面臨引渡去美國的訴訟。 本文梳理「孟晚舟案」來龍去脈，讓你一文看清案件的前因後果。

（以下時間均為當地時間）

2018年12月1日：孟晚舟於溫哥華轉機時被捕。

孟晚舟被指疑似涉嫌違反美國對伊朗禁令，向伊朗出售敏感科技，並以假帳資料掩護。

2018年12月7日：加拿大法院舉行保釋聽證會。

加方稱其司法獨立，「扣留孟晚舟無政治動機」。中國外交部12月8日緊急召見加拿大駐華大使麥家廉（John McCallum），要求加拿大當局放人，並指「否則必造成嚴重後果」，又指加拿大需對此承擔全部責任。

2018年12月10日：中方以危害國家安全為由拘捕加國前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人斯帕弗（Michael Spavor），被指報復孟晚舟被加方拘捕。

2018年12月11日：加拿大法院批准孟晚舟的保釋申請。

法院准許孟晚舟以1000萬加幣（折合約5600萬港幣）保釋，期間需戴電子腳鐐。

2018年12月12日：美國總統特朗普稱若有利於中美貿易談判，不排除干預孟晚舟案。

2018年12月29日：中方指加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）涉走私毒品案，一審輕判其15年有期徒刑「明顯不當」，決定發還重審。

2019年1月14日：謝倫伯格重審被判死刑，被指報復孟晚舟被捕。辯護律師稱謝倫伯格將會上訴。

2019年1月14日，加拿大人謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）重審被判死刑。（AFP）

2019年1月22日​：加國大使麥家廉（John McCallum）稱，特朗普的干預及其他因素，已經給孟晚舟的案子避免引渡提供了支持。

麥家廉的言論遭到很多批評，引起質疑加拿大的司法獨立性的聲音，他1月24日發聲明道歉，惟總理杜魯多（Justin Trudeau）最終決定免去麥家廉的職務。

2019年1月29日：美國司法部宣布了對孟晚舟的指控，正式向加拿大提出引渡孟晚舟的請求。

美國署理司法部長惠特克（Matthew G. Whitaker）、商務部長羅斯（Wilbur Ross）及國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen ）聯合宣布，正式刑事起訴提出引渡華為及兩間附屬公司，以及孟晚舟，指他們涉嫌詐騙、妨礙司法公正及盜取T-Mobile美國分公司的商業機密等合共23項罪名。

中國外交部指責美加濫用兩國間雙邊引渡條約，嚴重地侵犯中國公民的合法權益，並且敦促美國撤銷逮捕令以及停止發出正式引渡請求。

2019年3月1日：加拿大正式啟動孟晚舟案引渡程序。

同日，孟晚舟向加拿大卑詩省高級法院提出民事訴訟。其中指控加拿大邊境事務局官員在孟晚舟被捕前，以常規邊境檢查作籍口，對其進行非法搜身、拘禁、詢問，以及搜查證據。

2019年3月6日：孟晚舟在溫哥華再次出庭，引渡聽證會延期至5月8日。

2019年5月8日：孟晚舟出席引渡聽證會。

2019年6月6日：加拿大法院再次召開聽證會，孟晚舟未出庭。

2019年9月24日：孟晚舟再度出席聽證會，引渡案進入實質性審理階段。

2020年1月20日至24日：孟晚舟案第一階段引渡聽證會結束，法官宣布保留裁決權。

2020年4月27日：孟晚舟引渡案在加拿大舉行聽證，聽證採取網上方式舉行，孟晚舟未出庭。

2020年5月27日：孟晚舟案宣布判決結果，孟晚舟未能獲釋。

中國駐加使館對此表示強烈不滿及反對，並要求加拿大立即釋放孟晚舟。華為發表聲明稱，對判決表示失望，將繼續支持孟晚舟尋求公正判決和自由。