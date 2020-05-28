【孟晚舟引渡案】中國駐加使館表強烈不滿及反對　要求立即放人

加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院在温哥華當地時間5月27日11時公布了孟晚舟引渡案的第一個判決結果，認定華為公司副董事長、首席財務官孟晚舟符合「雙重犯罪」標準。因此，對孟晚舟的引渡案將繼續審理。 中國駐加使館對此表示強烈不滿及反對，並要求加拿大立即釋放孟晚舟。

孟晚舟被捕事件使中加關係陷入低谷。圖為孟晚舟1月23日離開家準備出席庭審。（Reuters）

上述裁判結果出爐後，中國駐加拿大大使館在推特（Twitter）上發布聲明回應稱，中方對有關決定表示強烈不滿以及堅決反對，並已向加方提出嚴正交涉。

聲明駁斥加方協助美國打壓華為，聲明要求，「我們再次敦促加方認真對待中方的嚴正立場以及關切，立即釋放孟晚舟女士。」

華為對此事也作出回應，「我們對不列顛哥倫比亞省高等法院的判決表示失望。我們一直相信孟女士是清白的，我們也將繼續支持孟女士尋求公正判決和自由。我們希望加拿大的司法體系最終能還孟女士清白。孟女士的律師團隊將不懈努力，確保正義得到伸張。」

據加拿大廣播公司（CBC）報道，法官霍姆斯（Heather Holmes）在長達23頁的裁決書中寫到，美國檢察官指控孟晚舟所犯下的罪行（offence），如果在加拿大境內發生，仍將被視為犯罪。此外她還表示，孟晚舟涉嫌的實質上是欺詐。加拿大《環球郵報》同樣認為，這份裁決意味着孟晚舟將留在加拿大繼續與美國的引渡令做鬥爭。

不過報道亦指出，法官霍姆斯的這份判決並不意味着孟晚舟一定會被引渡到美國。

據稱，下一場聽證會預計將在6月15日召開，而此案的最終結果可能會在9月底或10初宣布。

「雙重犯罪」是加拿大引渡法的核心原則之一，即尋求引渡的國家對嫌疑人所指控的罪行在加拿大亦屬於犯罪，這是開展引渡的先決條件。

加拿大警方於2018年12月1日應美方要求在温哥華國際機場逮捕孟晚舟，美方隨後向加方提出了引渡要求，指控孟晚舟「隱瞞華為和伊朗的業務往來」、「對匯豐銀行欺詐」，以規避美國對伊朗的制裁。

針對孟晚舟事件，中國官方數次發表聲明。在5月26日，中國外交部發言人趙立堅曾重申：「中方在孟晚舟事件上的立場是一貫的、明確的。美加兩國濫用其雙邊引渡條約，對中國公民任意採取強制措施，嚴重侵犯中國公民的合法權益，這是一起嚴重的政治事件。」