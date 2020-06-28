三大航空央企接收首架國產ARJ21客機　皆90座位經濟艙設計

中國商飛公司今日（28日）於上海浦東基地向內地三大航空央企國航、南航及東航各交付一架國產ARJ21客機，這也是三家航空公司接收的首架ARJ21客機。 本次交付的三架ARJ21客機均採用90座位經濟艙設計，三大航空央企今年還將陸續各接收3架ARJ21客機。

三大航空央企接收ARJ21客機（點圖放大）：

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為接收新機及規劃區域航線，三大航空央企均發力布局。東航於2月26日成立一二三航空，基地設在上海虹橋機場，未來將主營ARJ21及C919等國產商用飛機，推動商用飛機的規模化運營。按計劃，一二三航空到2025年前的ARJ21機隊規模達到35架。

南航則將新機隊重心放在廣州總部，依託南航大本營的維護能力，採取穩紮穩打的策略。南航方面表示，預計到2024年，南航ARJ21機隊規模將達到35架。

國航則於去年底成立飛行總隊ARJ大隊，包含機隊建設、轉機型訓練、人員儲備、後勤保障等。首架飛機交付後，按照計劃將於下午飛抵北京首都國際機場，入列後將執飛北京至內蒙古錫林浩特、包頭、烏蘭浩特、呼和浩特等航線任務。國航於2019年8月簽訂協議購買35架ARJ21客機。

ARJ21客機航程可達2225-3700公里，具有良好的高溫高原性能和抗側風能力。（《北京日報》）

ARJ21客機是內地首架按照國際標準自行研製的新型渦扇區域航線飛機，航程可達2225-3700公里，具有良好的高溫高原性能和抗側風能力，也具有可媲美幹線客機的舒適性，客艙內部也較同類型飛機更寬、更高。

此前，首架ARJ21客機於2015年11月29日飛抵成都，交付成都航空有限公司，正式進入市場營運。自2016年6月投入航線運營以來，已在華北、東北、西南等地區先後開通55條航線，通航55座城市，安全運送旅客89萬餘人次。

（綜合報道）