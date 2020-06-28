【有片】解放軍駐港部隊舉行「槍王爭霸賽」　狙擊手訓練實戰能力

全國人大常委會今日（28日）起一連三日在北京召開會議，新華社報道，會議聽取了全國人大憲法和法律委員會副主任委員沈春耀作的港區國家安全法草案審議結果的報告。有份列席會議的港區人大代表葉國謙指，國安法將於今次會議表決。 中央軍委機關報《解放軍報》今日於微博發布消息，顯示解放軍駐港部隊的狙擊手近日進行實彈射擊訓練的情況。

《解放軍報》於微博發布影片，顯示駐港部隊的狙擊手的訓練情況（點圖放大）：

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《解放軍報》發布的帖文指，在香港某靶場，一場「槍王爭霸賽」正在上演！來自駐香港部隊的狙擊手在這裡進行15個訓練課目的比武，完成近100個目標的實彈射擊。

帖文又附上一段近兩分鐘的影片，顯示駐港部隊的狙擊手的實彈訓練情況。在影片中，可以看到比賽名目為「合成旅2020年度狙擊手『槍王爭霸賽』」。除了實彈射擊外，官兵還進行伏地前進等訓練。

影片中一名男中尉表示，「這次比武所設置的課目，都是以實戰為背景，主要目的是鍛鍊隊員在實戰環境下迅速捕捉目標，以及精準命中目標的能力」。另一名女官兵表示，「通過這次集訓，我學習到了很多狙擊技能，也提升了自己的狙擊水平，並取得了『特等狙擊手』的稱號」。