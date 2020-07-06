【港版國安法】解放軍駐港部隊密集實彈演訓釋信號

「港版國安法」通過並刊憲生效後，解放軍駐港部隊於近日再次進行實彈訓練，引發關注。

央視7月6日視頻顯示，解放軍駐港部隊某基地組織近日進行多課目連貫訓練。訓練中，解放軍駐港部隊官兵用步槍、手雷實打實投。此次連貫訓練重點檢驗機關和分隊應急響應、快速出動、動中通聯、武器使用等能力。

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「港版國安法」通過後，解放軍駐港部隊密集訓練，被指向外界釋放強硬信號。

就在全國人大常委會會議6月30日通過「港版國安法」當天，解放軍駐港部隊還組織海空聯合巡邏，陸海空三軍部隊的特戰、防空、艦艇、航空等多個兵種，按照實戰化要求，採取連貫實施、紅藍對抗等方式進行演練。

7月1日，解放軍駐港部隊發布聲明稱，解放軍駐港部隊堅決擁護香港國安法頒佈實施，強調「駐軍官兵堅決貫徹中央決策部署，全面貫徹『一國兩制』方針」，「有決心、有信心、有能力維護國家主權、安全和發展利益，維護香港長期繁榮穩定。」

全國人大代表、駐香港部隊司令員陳道祥也曾表態稱，「駐港部隊進駐香港22年來，堅決貫徹『一國兩制』，依法履行防務職責，堅定支持特區政府依法施政，鍛造了維護香港繁榮穩定的定海神針。駐軍官兵有決心、有信心、有能力維護國家主權、安全和發展利益，維護香港的長期繁榮穩定。」