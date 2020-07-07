【內地高考】各地作文考題一覽：聚焦抗疫、青年擔當與家國情懷

因新冠肺炎疫情推遲1個月後，內地高考7月7日正式開考。全國1071萬考生走上考場，迎接自己的「命運一考」。 內地高考最為人津津樂道便是每年的作文試題，被認為最能反映中國社會變遷，聚焦民眾最關切的議題，並傳達當下的生活方式和價值觀。今年全國10套作文試題中，有3套就直接與新冠肺炎疫情有關，其餘則涵蓋自我認同與定位、人際關係、地理文化和社交網絡等。

上半年經歷的新冠疫情，給中國人帶來了各方面的變化，此次高考作文不少題目都與疫情有關。全國Ⅱ卷的作文題目，以中外相互援助物資上的詩句切入，要求學生假設擔任中國青年代表，參加一場「世界青年與社會發展論壇」，撰寫一篇以「攜手同一世界，青年共創未來」為主題的演講稿。全國新高考Ⅰ卷的作文題目，則談到疫情下各行各業的工作百態，要求以「疫情中的距離與聯繫」為主題撰文。

▼ 圖輯｜內地高考延遲1個月開鑼 疫情下的高考百態（按圖放大）

+ 17 + 16 + 15

天津卷作文題目則寫道：「『中國面孔』是全球熱播紀錄片裡充滿家國情懷的杜甫，是用中醫藥造福人類榮獲諾貝爾獎的屠呦呦，是醫務工作者厚重防護服下疲憊的笑臉，是快遞小哥在寂靜街巷裡傳送溫暖的雙手……也是用各種方式共同形塑『中國面孔』的你和我」，要求走過2020年春天的考生，談一談對「中國面孔」的思考和感悟。

此次高考還有不少題目與如何看待自我有關，例如全國Ⅲ卷「如何為自己畫好像」、北京卷自選題目一「（北斗衛星導航系統的55顆衛星）每一顆都有自己的功用」、浙江卷「個人與家庭、社會之間的落差或錯位」等。

另外，全國Ⅰ卷則要考生評論齊桓公在鮑叔相勸下，不計前嫌任用管仲，而被後人稱道的故事。全國新高考Ⅱ卷則是半命題作文，要考生以「帶你走近____」為題，圍繞中國一個地名撰寫電視節目主持稿。上海卷題目則是「世上許多重要的轉折是在意想不到時發生的，這是否意味着人對事物發展進程無能為力？」，頗具哲學思辨意味。

▼ 按圖閱讀內地2020各地高考作文考題

+ 6 + 5 + 4

江蘇卷題目則要考生談論使用社交網絡追蹤喜好事物的故事與心得：「同聲相應，同氣相求，人們總是關注自己喜愛的人和事，久而久之，就會被同類信息所環繞、所塑造。智能互聯網時代，這種環繞更加緊密，這種塑造更加可感。你未來的樣子，也許就開始於當下一次從心所欲的瀏覽，一串惺惺相惜的點讚，一回情不自禁的分享，一場突如其來的感動。」北京卷自選題目二則讓考生寫下看到的某一則資訊對生活帶來的影響。

不少網民看到今年的作文題目後，紛紛表示「很難」、「幸好已經畢業了」，還有人說，這次的作文對理科生來說比較吃虧：

－慶幸自己不用參加高考 －我總覺得高考作文會考新冠肺炎疫情後來它真的考了 －其實無論是甚麼題目都能上升到國家 －作文也太難了吧，感覺智商有所下降，還好畢業的早

（綜合報道）