【國產航母】中國003航母配套設備新進展披露　疑電磁彈射器交付

中國第二艘國產航母003型仍在建造中，外界預測電磁彈射器、改進型艦載機、艦載固定翼預警機將是其標配。近日，媒體透露了更多的相關信息。

綜合媒體7月16日報道，中國003型航母部件近日出現在上海江南造船廠的幹船塢中，這艘航母正在迅速成形。此前就有西方媒體曾提到中國電磁彈射器已經研製成功。分析指，003型航母將裝備三到四部電磁彈射器。

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而中國人民解放軍海軍航空大學近日在其官方微信公號介紹艦載機訓練大隊時，提到某新型裝備即將交付。外界紛紛猜測這種新型裝備應該就是電磁彈射器，如果猜測屬實，中國將成為繼美國之後第二個研製裝備電磁彈射器的國家。

據資料介紹，中國國產電磁彈射器在研製的時候汲取了美國電磁彈射器經驗教訓，例如採用了中壓直流體制，而不是美國電磁彈射器中壓交流體制。直流電調速範圍很寬，抗過載性能好，調速時只需要變流，不用變壓。因此係統總體重量輕、體積小、效率高。

另外在系統結構上，中國國產電磁彈射器可能也進行了創新設計，提高了系統可靠性和抗毀性能。

分析稱，由於中國國產電磁彈射器在陸地實驗之中表現出色，它或將成為003型航母彈射器，003型航母也將成為繼美國最新航母「福特」號（USS Gerald R. Ford）之後第二艘配備電磁彈射器的航空母艦。

對於003型航母的艦載機，有聲音指，8萬噸級的003航母大約可以搭載60至70架各型艦載機。

還有報道表示，其艦載機可能會是殲15彈射型艦載戰鬥機、殲15D電子戰飛機、艦載固定翼預警機、直18反潛直升機等等。

與此同時，中國首款艦載預警機空警-600研製工作正快速推進中，該艦載預警機一旦出現，將大大提升航母作戰能力。

中國軍事專家也曾分析指出，空警-600是專為中國下一代電磁彈射航母定製的艦載預警機，該機正式上艦的時間應該與中國電磁彈射航母下水時間掛鈎。這意味着，空警-600很可能在003型航母上投入使用。

據估計，中國空警-600艦載預警機的探測範圍達幾百公里，加上高空預警克服了地球曲率影響，幾乎沒有盲區。這樣一來，航母防空警戒圈向外拓展了幾百公里。空警-600一旦服役，解放軍航母位置暴露的可能也將顯著降低。