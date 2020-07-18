【中美角力】江澤民預言一語成讖？中國20年「戰略機遇期」將終結

前中共領導人江澤民曾預言，「21世紀頭20年」是中國必須緊緊抓住並且可以大有作為的重要戰略機遇期。如今20年剛剛過去，由於中美關係持續惡化，中國的戰略機遇期有可能走向終結。

1990年代末期，美國先後出台的《國防報吿》、《四年防務評估報吿》明確指出，「到2015年之後，可能出現與美國勢均力敵的全球性對手，中國和俄羅斯都具有這種潛力」。據此，報吿認為，美國要抓住當前罕見的「戰略機遇期」，「塑造」世界「新秩序」，實現美國對全世界的「領導」，同時竭力遏制中國變成強國和防止俄羅斯東山再起。2000年1月，美國正式發表《新世紀國家安全戰略報吿》，宣布美國要「領導世界」，為美國「在21世紀的安全和繁榮奠定基礎」。

美國在出兵阿富汗推翻塔利班後，又在2003年發動伊拉克戰爭。圖為在伊拉克作戰的美軍。（資料圖片）

其實，「領導世界」無異於稱霸世界。世紀之交出籠的《新世紀國家安全戰略報吿》，正是美國霸權思維的歸納和總述。這個報吿確定了三大目標：加強美國的安全，促進美國的繁榮，推動海外的民主事業。

進入新世紀，國際局勢正在發生深刻的變化，綜合國力競爭日趨激烈，形勢逼人，不進則退。美國企圖稱霸世界的消息，引起中國的高度警覺。2002年5月，時任中共最高領導人江澤民在中央黨校的一次講話中說：「縱觀全局，21世紀頭一二十年，對我國來說，是必須緊緊抓住並且可以大有作為的重要戰略機遇期。」

這次講話是中共十六大的前奏。2002年11月，江澤民在中共十六大報吿中重提「重要戰略機遇期」，並將其修定為20年，指出「21世紀頭20年」是一個必須緊緊抓住並且可以大有作為的重要戰略機遇期。為了抓住和用好戰略機遇期，江澤民還在十六大報吿中提出「聚精會神搞建設，一心一意謀發展」的口號。

中國共產黨第十六次全國代表大會於2002年11月8日至14日在北京召開。（網絡圖片）

江澤民做出這樣的判斷是有一定依據的。當時，中共經過十多年的努力，已走出六四事件的陰影，國際地位也因在亞洲金融危機中的負責任表現而增強。

值得一提的是，以江澤民為核心的中共領導層成功利用2001年「9·11」事件扭轉美國遏制中國的態勢，增加中美合作的因子，改善中國所處的國際環境。

據已故中國外交官吳建民在《外交案例》一書中披露，「9·11」事件發生後，江澤民立刻召開會議商討局勢和對策，在事發後五個小時就給美國總統小布殊（GeorgeW.Bush）打電話，強烈譴責恐怖主義，對美國人民表示慰問和哀悼，並表示願意加強和美國的合作，共同打擊國際恐怖主義。

江澤民的這一舉動使中國成為最早向美國表明共同反對國際恐怖主義立場的大國之一。它讓中國在錯綜複雜的國際博弈中抓住了寶貴的戰略機遇期。

「重要戰略機遇期」後來先後寫入中共十七、十八、十九大報吿。可以說，在江澤民提出的20年戰略機遇期，中國確實「聚精會神搞建設，一心一意謀發展」，使得中國經濟實力大幅提升，成為世界第二大經濟體、製造業第一大國、貨物貿易第一大國、商品消費第二大國、外資流入第二大國、外匯儲備第一大國。

但是，中共十九大閉幕後，美國總統特朗普（Donald Trump）開啟中美貿易戰，後來又在香港、新疆、台灣和南海等問題上全面向中國發難，新冠肺炎疫情更是重創中美關係。

歷史已經證實，中國發展的戰略機遇期來源於中美關係的穩定發展。如果中美關係持續惡化，戰略機遇期有可能走向終結。