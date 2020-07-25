隱秘的角落　滙豐銀行構陷孟晚舟中國會否反制

擁有155年曆史，與華為公司有二十餘年合作關係的滙豐銀行，正在「孟晚舟案」中被撕掉面具。在7月24日，中國最重要的喉舌——《人民日報》，以及《中國經營報》等中國媒體，分別引述消息源指，在「孟晚舟案」中，滙豐銀行扮演了並不光彩角色。

就在同一天，滙豐銀行深圳龍崗支行關閉，深圳龍崗同時也是華為公司的總部所在地。

據加拿大公布的庭審資料顯示，滙豐銀行在指名約見孟晚舟後，曾反覆索要英文版PPT，該PPT文件成為美國指控孟晚舟的唯一關鍵證據。(Reuters)

曾經迷霧般的「孟晚舟案」正在揭掉神秘面紗，向公眾勾勒出這樣一幅場景——在隱秘的角落裏，曾經服務華為二十餘年的香港滙豐銀行，最終選擇出賣自己客戶，與美國政府做交易以換取信任，幫助滙豐銀行從另一樁遭到指控的洗錢案中脱身。

7月24日，加拿大法院（簡稱加法院）公開孟晚舟引渡案下一階段庭審的證據材料。美國向加拿大法院提交的《案件起訴記錄》稱，孟晚舟對滙豐「隱瞞」了華為與香港星通技術有限公司（簡稱skycom）的關係，「誤導」滙豐繼續向華為提供銀行服務，滙豐因此違反了美國對伊朗制裁法案，面臨民事和刑事罰款的「風險」，孟晚舟對滙豐構成「欺詐」。其中一份由孟晚舟曾經提供作為合作伙伴滙豐銀行的PPT，成為了該案的關鍵證據。

這個證據表明，華為早已將與skycom關係一事與滙豐進行知會（有郵件、傳財報等證據），所以說並不存在欺騙欺詐一說，但滙豐銀行卻主動向美國方面提交該PPT，聲稱說被騙。

深圳銀保監已經批准滙豐銀行深圳龍崗支行關閉。（網站截圖）

今天無論滙豐銀行如何辯駁，無法改變的是，這家強烈依賴大中華區商業利益的銀行，向美國政府「出賣」了自己合作二十多年的商業夥伴。這已經越過了商業銀行倫理價值的紅線。

就在加法院公布證據鏈的當天——7月24日，滙豐銀行深圳龍崗支行關閉，深圳龍崗同時也是華為公司的總部所在地。從中國銀保監會的回覆可發現，關閉支行是由滙豐銀行此前提出申請。

此次中國媒體的「敲打」，是否意味着下一階段要對滙豐銀行進行制裁。滙豐集團對大中華區的依賴度很高，多年利潤來源主要來自香港和中國大陸，如果真的要全面制裁，滙豐銀行的股價將充滿不確定性。但是滙豐銀行是英資並非美資，美國人並不會為了滙豐去施壓中國。

滙豐龍崗支行的關閉，是滙豐銀行的「避難」，還是中國政府的「反制」，目前很難準確回答。因此，「中國會否制裁滙豐」這個議題充滿了太多不確定性，唯一確定的一點，中國政府的工具箱中，並不缺乏制裁的武器。