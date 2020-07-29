新冠肺炎｜內地疫情局部反彈　曾光：出現大流行可能不大

內地28日（周二）新增新冠肺炎確診病例101宗，其中98宗為本土病例（新疆89宗），是自3月6日以來單日新增超過百宗。 國家衛健委高級別專家組成員、中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光29日（周三）接受內媒採訪時表示，這肯定意味著疫情出現局部反彈。

7月23日至25日，國務院副總理孫春蘭在新疆調研疫情防控工作。圖為7月24日孫春蘭來到烏魯木齊高新區（新市區）美林花源核酸檢測採樣點，了解核酸檢測採樣工作和居民生活物資保障等情況。（天山網）

曾光又稱，在這個區間內出現反彈是正常的，而且內地疫情反彈已經多次，只是這次反彈規模稍微大一點。疫情出現反彈並不是偶然現象，很多國家的疫情其實都在反彈，28日出現101宗，這個數字在其他國家都算是很小。隨著疫情防控措施越來越成熟，他認為疫情未來出現大流行的可能性不大。

新疆在28日新增89宗本土病例，曾光指，他相信很多確診病例都是已經隔離的人群，如密切接觸者或者無症狀感染者。他認為只要防控力度再加大，確診人數迅速下降是可以期待的。

關於進入秋冬季節是否會迎來二次爆發的問題，曾光稱雖然秋冬季節有利於病毒傳播，但是現在內地的防控措施在不斷增加，只要早期控制得好就會避免發生大爆發。今後再出現疫情還是大概率事件，常態化的防控以後會成為一種習慣。

（《健康時報》）