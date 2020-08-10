中方制裁11名美方人士　港澳辦：有些人是香港修例風波的幕後黑手

8月10日，中國外交部發言人趙立堅主持例行記者會，就美國早前制裁多位香港特別行政區官員及涉港內地官員一事，宣布中方反制措施，制裁魯比奧等11名美方人士。 國務院港澳辦發言人發表談話指，堅決支持外交部宣布的上述反制措施。港澳辦並指出，被中方制裁的11人在涉港問題上劣跡斑斑，肆無忌憚地干預香港事務，有些人更是香港「修例風波」的幕後黑手或推動有關制裁的罪魁禍首。

港澳辦發言人在談話中表示，列入此次制裁名單的美方議員和一些美國非政府機構負責人，在涉港問題上表現惡劣，或公然為「港獨」組織和激進暴力分子提供支持、撐腰打氣，或通過各種方式竭力抹黑攻擊「一國兩制」和香港國家安全法。

港澳辦指出，香港國家安全法頒布實施以來，人心安定，秩序正常，社會正能量不斷提升，形勢明顯好轉。中國政府將繼續堅定不移地貫徹落實「一國兩制」方針，堅決反對任何外部勢力干涉香港事務，嚴格執行香港國家安全法，全力維護香港的繁榮穩定。

此外，中聯辦發言人亦發表談話，堅決支持外交部宣布對美實施對等制裁，強調在中國主權安全發展利益的重大問題上，必定「寸土必爭、寸步不讓」，並斥責美國財政部發表的所謂制裁聲明是現實版的「滿紙荒唐言」，妄稱「美國與香港人民站在一起」，更是天大的謊言和笑話，強調香港出路是正確執行「一國兩制」，香港未來是跟強大的祖國在一起。

中國外交部發言人趙立堅今天表示，美國國務院和財政部以所謂破壞香港自治為由，宣布制裁11名中國中央政府部門和香港特區官員，美方有關行徑公然插手香港事務，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

他宣布，針對美方錯誤行徑，中方決定從即日起，對在涉港問題上表現惡劣的美國聯邦參議員魯比奧、克魯茲、霍利、科頓、圖米，聯邦眾議員史密斯，以及美國國家民主基金會總裁格甚曼、美國國際事務民主協會總裁米德偉、美國國際共和研究所總裁特溫寧、人權觀察執行主席羅斯、自由之家總裁阿布拉莫維茨實施制裁。