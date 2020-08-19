解放軍海軍驅逐艦支隊於東海開展實戰化訓練　官媒：針對台獨

8月13日，解放軍宣布在台灣海峽及南北兩端組織實戰化演練。央視19日報道指，近日解放軍東部戰區海軍某驅逐艦支隊組織杭州艦、泰州艦、徐州艦在東海某海域展開以技術基礎訓練為重點的多個實戰化課目訓練，項目包括實射干擾彈、攻潛火箭等。

解放軍海軍驅逐艦支隊於東海開展實戰化訓練（點圖放大）：

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央視發布的影片中的介紹文字顯示，編隊各艦在該實戰訓練中調整為對空防禦隊形，對來襲飛彈進行防禦打擊。隨後，接連展開實射干擾彈、火箭深彈（攻潛火箭）等科目。

央視18日深夜發表海峽時評稱，解放軍「多軍種多方向成體系出動兵力」發起針對台獨的演練，範圍覆蓋台灣海峽及南北兩端，「三面合圍呈關門打狗之勢，展示出解放軍在台海地區具備全地域持續性武力鎖島的實戰能力」。

央視並稱，「今天是台灣海峽加南北兩端的演習，明天開展環島大演習甚至是台灣島上空的演習也不是沒有可能。解放軍的實力、信心與決心決定了『武統』一旦觸發，『首戰即終戰』」。

新華社19日的報道也引述大陸學者指出，此次演練具有維護和平、管控危機的重要性和特殊性，充分彰顯大陸方面反對台獨分裂和外部勢力干涉的堅強決心、堅定意志和足夠能力。

報道又述廈門大學台灣研究院院長李鵬指，演練主要針對的是外部勢力近來在台灣問題上採取的挑戰中國底線、損害中國主權和領土完整的舉動，也是對民進黨當局和台獨分裂勢力挾洋自重、「以疫謀獨」，配合外部反華勢力表演的嚴正警告。

（綜合報道）