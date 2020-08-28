中美角力局勢緊張　解放軍黃海渤海再增兩場演習

中美關係持續緊張背景下，解放軍一個月內在多海域舉行軍演。囊括了渤海、黃海、東海、南海所有海區。近期，解放軍再增添兩場軍事演習，引發關注。

連雲港海事局8月27日航行警吿顯示，解放軍將在黃海中部於8月29日至9月3日進行軍事演習。

8月28日，遼寧海事局消息稱，渤海海峽及黃海北部將分別於當日11時至18時及8月28日16時至9月4日16時執行軍事任務。

近一個月內，解放軍已陸續在渤海、黃海、東海和南海進行軍演。8月27日解放軍東部戰區多軍種多方向，在台海地區連續組織實戰化演練，軍方指出針對的就是外部勢力干涉，針對的就是一小撮「台獨分裂勢力」及其分裂行徑。

中國國防部發言人吳謙當日強調，台灣是中國不可分割的一部分。堅決反對任何形式的美台官方往來和軍事聯繫。吳謙指出當前中美關係正面臨建交以來異常嚴峻複雜的局面，強調「中方既不會隨美起舞，也不會任美胡來。」

解放軍演練實彈搶灘登陸。（央視軍事）

對於近期的解放軍軍演，中國國家級期刊《兵工科技》曾指，在中共建政70周年閲兵式上首次亮相的PHL-191型8管370毫米模塊化遠程制導火箭炮已經列裝東部戰區，很可能會出現近期軍演中。

文章指，PHL-191型火箭炮是解放軍最先進的多管火箭炮，具有射程遠、威力大、精度高、機動性強和反應能力快等特點。該型火箭炮採用了先進化的模塊化彈藥，在發射架上攜帶有2個獨立的儲運一體多用途模塊化發射箱，除了可選用2組5聯裝的300毫米火箭彈或2組各4聯裝的370毫米火箭彈，還可以選用射程為500公里的「火龍」480型750毫米彈道導彈。

而台灣海峽的最大寬度僅為230公里至250公里，PHL-191火箭炮的射程完全可以覆蓋整個台海及登陸作戰地域，對敵進行遠程戰略打擊。

PHL-191火箭炮的射程完全可以覆蓋整個台海及登陸作戰地域，對敵進行遠程戰略打擊。（網上圖片）

對於台海局勢，官媒《環球時報》於近日發文稱，中國大陸與美台已經毫無互信，警惕和敵意在主導彼此的關係，台海局勢的可控性因此正變得越來越低。「雖然離爆發戰爭可能還有一段距離，但是風險顯然在逐漸迫近。」文章認為，中國大陸、美國和台灣三方都應為緩解台海局勢緊張做出努力。