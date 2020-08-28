美軍機近期頻繁對華抵近偵察　央視揭起飛自三大據點

美軍機近期頻繁對中國展開抵近偵察，究竟這些偵察機從哪裡起飛的？央視軍事頻道今天（28日）在微博發布一則影片，起底美軍三大據點：日本沖繩嘉手納基地、韓國烏山基地、美國關島安德森基地。

近期美國軍機頻繁進入中國近海上空。圖為E-8C「聯合星」飛機，該飛機是一款空地監視飛機。（資料圖片）

報道指出，日本沖繩嘉手納基地是美國空軍在西太平洋地區最大、最繁忙的基地，部署多型偵察機。美軍在此部署的各型號戰機將近200架，在基地工作的官兵及眷屬總人數更高達2萬人。

嘉手納基地長期部署有E-3B和E-3C大型預警機，以及E-8C「聯合星」指揮機和RC-135系列戰略偵察機。

韓國烏山基地位於首爾向南60多公里處，是美軍在朝鮮半島僅有的兩處大型空軍基地之一，也是美軍在西太平洋地區唯一部署U-2高空偵察機的基地。

本月25日美軍一架U-2高空偵察機擅自闖入解放軍北部戰區實彈演習禁飛區活動，據稱很可能就是從烏山基地起飛。對此，中國國防部發言人吳謙表示，美國此舉嚴重干擾中方正常演訓活動，嚴重違反中美海空安全行為準則及相關國際慣例，極易引發誤解誤判甚至造成海空意外事件，是赤裸裸的挑釁行動，中方對此堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。中方要求美方立即停止此類挑釁行動，以實際行動維護本地區和平穩定。

中國國防部8月25日發布消息稱，美U-2高空偵察機擅自闖入解放軍北部戰區實彈演習禁飛區活動。（網上圖片）

至於位於第二島鏈上的美國關島安德森基地，向西可支援日韓，向南可向澳洲投射戰力，向東則可接受來自印太司令部所在地夏威夷乃至美國本土的支援，因此在美國的亞太戰略中地位一直十分突出。

但不同於日韓基地的是，關島目前長期部署的兵力並不多，美軍更多是將這裡當作向西太平洋投送兵力的樞紐。美軍在此駐紮一支無人機部隊，常年部署「全球鷹」大型偵查無人機。

8月24日起，解放軍在渤海、黃海、東海和南海四大海域舉行演習。

8月25日，一架美軍U-2高空偵察機闖入解放軍北部戰區實彈演習禁飛區活動。

8月26日，一架隸屬於美國空軍的RC-135S戰略偵察機途徑巴士海峽進入南海，隨後在南海上空朝西南方向飛行，而8月24日至29日，解放軍在海南島東南部海域進行軍事訓練活動。這是美國接連兩天內第二次在解放軍南海軍演同時派遣偵察機抵近偵察。

其實，美國在中國周邊行動的頻率越來越高、尺度越來越大。今年上半年，美國軍機在南海活動超過2,000次。7月，美軍偵察機至少在南海進行了67次飛行，軍機機型包括P-8A反潛巡邏機29次、RC-135偵察機12次、P-3C反潛機9次、EP-3E電偵機8次、E-8C指揮機7次等。同時，美國軍機抵近中國的距離越來越近。美軍機在7月就有9次進入中國海岸線70海里範圍內，其中6次進入60海里範圍，距離最近的一次只有41海里。