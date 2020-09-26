蒙古前總統致信中國抗議強推漢語教學　遭中國駐蒙古大使館退回

內蒙古從今年秋季起在民族語言授課學校使用國家統編《語文》《道德與法治》《歷史》教材。蒙古前總統額勒貝格道爾吉（Tsakhiagiin Elbegdorj）日前致信中國國家主席習近平，抗議中國當局在內蒙古強推漢語教學。 本周五（25日），額勒貝格道爾吉在Twitter發文稱，信件已被中國駐蒙古大使館退回。

蒙古前總統額勒貝格道爾吉。（Facebook@Tsakhiagiin Elbegdorj）

但額勒貝格道爾吉表示，不會收回這封給中國領導人的信函，並指這封信將引起愈來愈多的關注。根據額勒貝格道爾吉公布的信件內容，他提及中國憲法規定「所有民族都有使用和發展自己的語言文字的自由」，而內蒙古的蒙古族兒童現在受到公然侵犯。

他並強調，寫信給習近平，「是因為我不能無所事事地聽到，成千上萬希望履行憲法賦予他們的權利的蒙古人及其子女，正遭受著難以形容的痛苦」。

另據蒙古傳媒報道，中國大使館已經給額勒貝格道爾吉回信。中國駐蒙大使柴文睿在回信中駁斥了其觀點，同時退回了他的信件。

中國駐蒙大使柴文睿的回信。（蒙古新聞網站ikon.mn）

報道稱，柴文睿在信中表示：「近來我注意到你就中國內蒙古自治區雙語教育改革問題發表了不少言論。我想強調的是，國家通用語言文字是一個國家主權的象徵，學習和使用國家通用語言文字是每一個公民的權利和義務。不僅中國如此，世界各國都是如此。同時，中國政府依法保護包括蒙古族在內的少數民族使用本民族語言文字的權利。」

柴文睿還說，生活在中國境內的蒙古族同胞是中華人民共和國公民，是中華民族的一部分，包括內蒙古雙語教育改革在內的一切涉內蒙古事務都是中國內政，不容他人干涉。

柴文睿表示，信函中所闡述的觀點完全錯誤，中方不予接受，特隨本信退回。希望額勒貝格道爾吉從兩國關係大局出發，尊重中國主權，認清事實真相，秉持正確立場，停止炒作有關問題。

《錫林郭勒日報》報道指，錫林郭勒盟35所蒙古語授課學校已基本恢復正常教學。（《錫林郭勒日報》微信公眾號）

據此前報道，內蒙古政府上月底推出新政策，當地以蒙古語授課的小學，自秋天起改用國家通用語言教材，加強漢語教學，結果引起民眾強烈反彈，有蒙古族民眾拒絕送孩子上學，並聚集上街抗議，不時爆發警民衝突。

錫林浩特市政府日前發出公告，表明未在規定時間內按時入學，學生及家長在各類項目和扶持政策都會被重罰，相反就會有優待。9月17日，該市官方微信發布消息稱，截至當日早上9時，以民族語言授課的3間小學及1間中學，3469名學生全部到校，各學校全面恢復正常教學秩序。

（綜合報道）