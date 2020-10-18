光明乳業因廣告「請給我光明」被罰？　官方：使用不規範中國地圖

內地三大乳製品企業之一的光明乳業近期被指發布的廣告「損害國家尊嚴或利益，洩露國家秘密」，遭上海市市場監督管理局罰款30萬元（人民幣，下同）。 網傳光明乳業被罰是與該公司新推出的廣告字眼「請給我光明」有關。但上海市市場監督管理局闢謠稱，這一行政處罰源於光明乳業在廣告中使用了不規範的中國地圖。

網傳光明乳業被罰是與該公司新推出的廣告字眼「請給我光明」有關。（網絡圖片）

近日，國家企業信用信息公示系統顯示，光明乳業股份有限公司因發布廣告損害國家的尊嚴或者利益，洩露國家秘密，被上海市市場監督管理局作出罰款30萬元，責令停止發布的行政處罰。

內地網絡隨即有消息指，光明乳業受罰的原因是最新投放的一則5字廣告——「請給我光明！」有網民指這是暗諷中國黑暗，也有網友稱這是準備搞文字獄，事件快速在網絡發酵。

不過，上海市市場監督管理局18日發布通報回應稱，在2020年9月27日，上海市市場監督管理局對光明乳業股份有限公司違反廣告法案依法作出罰款30萬元的行政處罰。經查，當事人通過官方網站對外發布含有「中國地圖」的影片廣告。該廣告經上海市規劃和自然資源局檢定，上述當事人發布廣告中使用的中國地圖，未將中國領土表示準確、完整。

官方稱光明乳業在廣告中使用了不規範的中國地圖。圖為網傳涉事廣告影片截圖，有網民指，該地圖未將南海九段線標出。（網絡圖片）

光明乳業回應稱，影片製作方工作疏漏，未將中國領土表示完整、準確，公司已停止發布該影片，且對事實行為認識深刻，積極配合調查，及時整改，並在第一時間進行排查，降低事件影響。網絡上關於公司接受行政處罰原因是發布廣告語「請給我光明」的言論完全失實。

公開資料顯示，光明乳業前身為上海可的牛奶公司，1996年光明乳業股份有限公司成立，其控股股東為光明食品（集團）有限公司，最終控制人是上海市國資委。

（綜合報道）