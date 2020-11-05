美國大選｜官媒冷處理無阻內地網民討論熱情　微博閱讀量逾68億次

美國總統選舉點票工作仍在進行中，雖然官媒的相關報道及評論相對克制，不過無阻大量中國網民對其的關注。截至周四（5日）下午，微博標註「#美國大選#」的話題閱讀量已超過68.5億次，討論則超過145.4萬次。 面對爭取連任的共和黨總統候選人特朗普團隊入稟要求多個州份暫停或重新點票，並對郵寄選票作出質疑，網民紛紛熱議，有人調侃「等特朗普票數反超了，該輪到拜登團隊上訴了」。

中國外交部發言人汪文斌日前指出美國大選是美國內政，中方不持立場。據自由亞洲電台報道，中共中央宣傳部日前向國內各媒體下達指令，要求有關美國總統大選的新聞必須經過「統一安排」，且以新華社等「規範稿源」為主，同時要求各媒體「不得擅自轉載外媒、不得跟進報道」，並要求「不得激化過激情緒、防止輿論炒熱走偏」、「嚴防反美、抵制美國等煽動性、行動性信息」。

不過以上情況無阻網民對事件的討論熱情。截至周四下午近5時，微博標註「#美國大選#」的話題閱讀量已超過68.5億次，討論則超過145.4萬次，拋離前一日排行第一、約10.9億次閱讀量及10.5萬次討論的「#螞蟻集團暫緩上市#」。同時，百度亦推出實時票數統計數據頁面「2020美國總統選舉選情地圖」，為用戶提供有關選舉的準確信息。

在微博上，許多網民抱着吃瓜看戲心態評論，並認為特朗普入稟是輸打贏要，開始耍賴皮，不少揶揄、調侃油然而生。例如有網民建議：「這麼優秀的兩位候選人，為什麼不能同時當選呢。以密西西比河為界，二分天下，立東西二帝，兩國永結秦晉之好，豈不美哉！」也有人稱：「要不然，一三五拜登，二四六川普，周日一起打高爾夫球可好。」

不過也有網民同樣對選票表示了質疑，稱：「話說拜登後期的直線上升（真的是直線）確實有點違反概率學​。」最後在巨大爭議下，也有網民慨嘆，指現時有種說法，即2020美國大選的輸家，其實就是美利堅合眾國自身。​

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在台灣，有分析指由於特朗普對華使出的手段強硬，加上受主流媒體影響，致許多台灣民眾對特朗普有情感寄託。此一現象也反映在英國民調機構YouGov早前發布的調查，顯示台灣人約有42%支持特朗普、30%支持拜登，比例屬全球最高。

值得留意的是，大陸同樣有一批網民期望特朗普勝出選舉，甚至還將特朗普取名「川建國」，然而原因與台灣網民大相逕庭。有網民認為，特朗普的許多決策看似是為了打壓中國，但實際上反而推動了中國進步和強大，所以揶揄其是被中方派去華盛頓的臥底。至於拜登則被稱為「拜振華」，有網民以此諷刺被指相對較「親中」的拜登終能「振興中華」。

不過也有輿論從另一角度提出看法，如微信公眾號「雲石」早前已發文指出，特朗普和拜登的對華政策各有利弊，惟特朗普不為體制所容，對美國自身的直接摧殘更大，而拜登雖然政治基礎也十分陳舊迂腐，但作為老牌建制派政客，其執政肯定穩健，並會重拾奧巴馬的圍堵中國套路，即在避免對華直接衝突的同時，拉攏盟友，共同組建反華聯盟。故雖然二人對中國都不會好，但從中美博弈，二者此消彼長這個角度來說，還是特朗普更為利於中國。

（綜合報道）