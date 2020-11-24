嫦娥五號升空無人採集月球樣本　航天專家：有望創造5個中國首次

長征五號遙五運載火箭周二（24日）凌晨4時半，搭載「嫦娥五號」月球探測器，在海南文昌航天發射場升空，成功將嫦娥五號送入地月轉移軌道，進行中國首次月球無人採樣返回任務。 內地《環球時報》引述航天專家介紹，本次嫦娥五號升空有望創造5個「中國首次」，包括地外天體的採樣與封裝，地外天體的起飛，月球軌道交會對接，攜帶樣本高速地球再入，以及樣本的存儲、分析和研究。

國家航天局探月與航天工程中心黨委副書記關鋒指，嫦娥五號任務是中國迄今最複雜、難度最大的航天任務之一。航天科技集團五院嫦娥五號探測器系統副總設計師彭兢介紹，人類過去的採集樣本返回任務，主要是載人登月採樣，或用單一裝置採樣，每次採樣量約1、200克，而中國本次瞄準採集公斤級樣本。

長征五號遙五運載火箭搭載「嫦娥五號」月球探測器，在海南文昌航天發射場升空。（新華社）

彭兢表示，嫦娥五號探測器由4部分組成，分別為上升器、著陸器、返回器和軌道器，總重量8200公斤。4部分在發射時會組成探測器整體，飛行過程中會根據不同的任務階段組合成不同的形式。他介紹，上升器主要功能是攜帶收集的樣本從月球表面起飛，進入環繞月球軌道後會作為目標飛行器，由軌返組合體與它交會對接，完成後再將樣本轉移到返回器。

著陸器攜帶上升器著陸後，會以鑽取和表取方式在月球表面採樣並完成封裝；當完成交會對接、樣本轉移後，返回器將攜帶樣本返回地球。同時，軌道器主要承擔在不同軌道上飛行的任務，最後會在地面控制下完成規避機動，確保返回器能夠安全著陸後，將進入環繞地球的大橢圓軌道，等待後續處置。

「嫦娥五號」月球探測器在軌工作示意圖。（航天八院）

嫦娥五號任務的採樣區域位於月球正面風暴洋西北部，將以機械臂表取和鑽地鑽取的方式採集樣本，採樣量約2公斤，月面工作時間約2天。彭兢介紹，該位置從沒有太空人踏足或探測器到訪，據目前研究成果，科學家認為該區域形成的地質年代比較年輕，所以在該區採集的樣本能更好地認識月球形成過程。同時，本次採用2種採樣方式，將獲得更多種類、更多數量的樣品，且可以互為備份。

嫦娥五號將經過11個階段，20多天的在軌飛行過程。專家介紹，嫦娥五號探測器任務技術難點主要表現在多個關鍵環節，包括軌道設計及飛行過程複雜，匹配精度要求高，當中涉及月球軌道交會對接、月地轉移等新飛行階段；月面採樣封裝技術新、難度大；月面起飛上升驗證技術難度大；受對接機構大小及地面測控支持能力限制，月球軌道交會對接精度及樣品轉移自主性要求高。

據國家航天局介紹，本次任務採用半彈道、跳躍式返回，著陸區域為內蒙古四子王旗相關區域，而返回器回地球前尚有一個關鍵節點─高精度月地入射。航天科技集團五院表示，月地入射的精度在一定程度上決定返回器再入點精度，影響返回器的安全著陸，所以月地入射窗口及入射點位置均受嚴格約束；完成高精度月地入射後，飛行器將以第二宇宙速度再入返回地球大氣。

航天專家指出，「半彈道跳躍式飛行」增加了在大氣層的「一出一入」，可以消耗返回器的部分能量，從而減小著陸速度，拉長航程，有利於選擇降落區。

（環球時報）