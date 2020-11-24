嫦娥五號探測器發射成功　NASA：冀中國跟全球分享探月工程數據

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今日（24日）凌晨4時30分，中國在文昌航天發射場，用長征五號遙五運載火箭成功發射探月工程嫦娥五號探測器，正式開啟中國首次地外天體採樣返回之旅。美國太空總署（NASA）隨後在Twitter上對中國航天取得的新突破進行點評。

NASA表示，隨着嫦娥五號的發射升空，中國開始努力加入美國和前蘇聯獲取月面樣本的行列。希望中國和全球科學界分享中國探月工程所獲的的數據，以增進大家對於月球的了解，就像美國的「阿波羅計劃」（Apollo missions）和「阿緹蜜絲計劃」（Artemis program）所做的那樣。

圖輯｜長征五號火箭搭載「嫦娥五號」升空：

據悉，中國的探月工程一直開展國際合作，在之前的嫦娥四號探月任務中，就包含了由荷蘭、德國、瑞典、沙特科學家參與研製的4台科學載荷。而在嫦娥四號發射前，NASA月球勘探軌道器（LRO）團隊與嫦娥四號工程團隊科學家密切溝通，商討利用美方在月球軌道運行的LRO衛星觀測嫦娥四號着陸，開展科學研究。

為此，美方向中方提供了LRO衛星的軌道數據，中方團隊向LRO團隊提供了着陸時間和落點位置。中國國家航天局也曾表示，「願與各國航天機構、空間科學研究機構和空間探索愛好者攜手合作，共同探索太空奧秘。」

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