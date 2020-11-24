嫦娥五號探測器發射成功　NASA：冀中國跟全球分享探月工程數據

今日（24日）凌晨4時30分，中國在文昌航天發射場，用長征五號遙五運載火箭成功發射探月工程嫦娥五號探測器，正式開啟中國首次地外天體採樣返回之旅。美國太空總署（NASA）隨後在Twitter上對中國航天取得的新突破進行點評。

With Chang’e 5, China has launched an effort to join the U.S. & the former Soviet Union in obtaining lunar samples. We hope China shares its data with the global scientific community to enhance our understanding of the Moon like our Apollo missions did & the Artemis program will. pic.twitter.com/mPjG4FE0qQ — NASA (@NASA) November 23, 2020

NASA表示，隨着嫦娥五號的發射升空，中國開始努力加入美國和前蘇聯獲取月面樣本的行列。希望中國和全球科學界分享中國探月工程所獲的的數據，以增進大家對於月球的了解，就像美國的「阿波羅計劃」（Apollo missions）和「阿緹蜜絲計劃」（Artemis program）所做的那樣。

圖輯｜長征五號火箭搭載「嫦娥五號」升空：

據悉，中國的探月工程一直開展國際合作，在之前的嫦娥四號探月任務中，就包含了由荷蘭、德國、瑞典、沙特科學家參與研製的4台科學載荷。而在嫦娥四號發射前，NASA月球勘探軌道器（LRO）團隊與嫦娥四號工程團隊科學家密切溝通，商討利用美方在月球軌道運行的LRO衛星觀測嫦娥四號着陸，開展科學研究。

為此，美方向中方提供了LRO衛星的軌道數據，中方團隊向LRO團隊提供了着陸時間和落點位置。中國國家航天局也曾表示，「願與各國航天機構、空間科學研究機構和空間探索愛好者攜手合作，共同探索太空奧秘。」