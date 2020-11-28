狠批馬保國「譁眾取寵、招搖撞騙」　官媒：「審醜」傷害社會風氣

自詡「渾元形意太極拳掌門人」的馬保國，今年5月與民間武術愛好者王慶民切磋的過程中快速被KO，再加上「不講武德」等經典語錄，令他成為內地網民的惡搞對象。官媒《人民日報》周六（28日）發表評論文章指出，馬保國的一些言行，實際上就是譁眾取寵、招搖撞騙，說到底是一場鬧劇。

文章首先提到，馬保國今年5月在觀眾面前30秒內被擊倒3次，「武術」的「造詣」按說也都擺在眼前，惟最近其失敗後的雷人雷語被熱轉，儼然成為頂流「網紅」，從霸榜一些平台鬼畜區到參加商業演出再到宣布從影，馬已包裝出相當的商業價值，故當其成為一種「現象」並頻繁出現在公眾視野時，就有必要審視現象的背後到底為何。

文章表示馬保國一些言行是譁眾取寵、招搖撞騙，批評他口口聲聲弘揚傳統武術，實際做的卻都是在傷害傳統武術；斥責年輕人不講武德，他本身卻毫無正大光明、謹言慎行、尊崇敬畏傳統的武德，並稱對圍繞馬保國所發生的一系列鬧劇，不是一笑了之那麼簡單。

重溫馬保國與王慶民比試過程：

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文章續指，如果靠譁眾取寵就可以風生水起，靠招搖撞騙就能拓展商業版圖，那明眼人都清楚馬保國背後的人想幹的無非就是為了商業利益，而推波助瀾、炒作放大馬保國的一些互聯網平台，無非是流量至上，背後還是利益；又稱無論平台或資本，蹭熱點、找賣點的前提都是遵循公序良俗，是正確的價值觀，否則便淪為淺薄而拙劣的商業遊戲。

文章進一步稱，人人都有習武的權利，也可以表達自己的觀點和想法，但若背離武術精神，沒完沒了地在公開場合信口開河，尤其是編造經歷，那便無異於江湖騙子，這樣的人受追捧，值得眾人深思；又強調這並非無傷大雅，放任「審醜」成為流行，讓招搖撞騙大行其道，本身就會傷害社會風氣，是對價值體系的毒化。

最後文章指出該場以馬保國為主題的鬧劇是時候收場，馬保國如真講武德，就應該抽身而退，至於其背後的人，盡早收手更是明智選擇，否則必定血本無歸。而對於熱衷流量、推波助瀾的互聯網平台，文章呼籲其如還有起碼的社會責任感，便應立即停止再為這種醜行、鬧劇提供傳播渠道，同時該文亦呼籲當局對互聯網平台落實社會責任情況加強監管。

【圖輯】馬保國最近成為內地網民的惡搞對象：

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（人民日報）