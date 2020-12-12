福建廈門警察黃元雄被美國制裁　環球時報發文嘲「特別好笑」

美國國務院在世界人權日（12月10日）當天宣布制裁17名外國官員及其直系家屬，當中包括有一名中國警察，是福建廈門一間派出所的主管黃元雄。 官方傳媒《環球時報》發表評論文章，直指美國今次的做法「特別好笑」，一方面是黃元雄實際只是基層民警，其次是法輪功早在中國就被定性為邪教。

法功輪在美國擁有不少學員。（資料圖片）

根據相關聲明，制裁黃元雄的理由是拘禁、酷刑審問法輪功學員，嚴重侵犯他們的宗教自由，並強調世界不會對中國政府違反國際公認的思想、良心以及宗教信仰自由，系統性壓制人權的行為袖手旁觀。旅美法律學者滕彪表示，美國政府首次就法輪功人權問題對中國官員實施制裁的舉動非常具象徵意義。

不過，《環球時報》的評論文章稱，黃元雄雖然在聲明中「頭銜說得很『大』」，按照英文語序直譯就是「黃元雄警長，廈門公安局梧村警察局」，「但實際上人家黃警官只是梧村派出所一位很普通的基層民警」。文章稱，黃元雄身份普通，但對待工作認真負責，曾在2015年獲得過福建省全省（首屆）「十大法治新聞人物」的表彰。此外，黃元雄在服務社區方面非常用心，在幫助他人方面都非常熱心積極。

同時，文章稱美國制裁黃元雄是因為侵犯法輪功學員的宗教自由是更可笑，「因為除了傳播違法害人的邪教思想在中國被打擊，這個當年被美國政府敞開雙臂接到美國去的邪教組織，如今更因為不斷干涉美國大選，為敗選的美國現任總統特朗普傳播政治陰謀論，甚至還在新冠疫情上散布大量謠言，而引起了美國主流社會的反感」。

文章認為，黃元雄因為法輪功而被制裁，「就讓人不得不懷疑是不是迄今都不願意承認敗選的特朗普當局，在濫用美國的公權力迫害他人，以進一步收買這個邪教組織。若果真如此，那這屆美國政府可真算得上是『人類之癌』了」。

文章最後稱，黃元雄被制裁反而大大提升中國基層民警的士氣，得知事件的基層民警沒有被嚇到，而是大受鼓舞，紛紛表示要向黃元雄學習，「畢竟，當一個基層民警都能得到美國政府如此關注時，這份工作所帶來的重要性、榮譽感以及正義感，得有多充足啊！」