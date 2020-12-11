美國制裁17名外國官員包括一廈門公安人員　斥侵害法輪功信眾人權

12月10日是聯合國制定的「國際人權日」，美國與英國分別宣布對一些涉嫌侵犯人權的外國人士發起制裁，其中美國國務院決定制裁17名外國官員及他們的直系家屬，當中包括一名中國官員，美方指控其嚴重侵害法輪功信眾的宗教自由。

涉事中國官員為福建省廈門市公安局思明分局梧村派出所主管黃元雄（Huang Yuanxiong，音譯）。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，該名中國官員涉嫌嚴重侵犯法輪功信眾的人權。

As we mark #HumanRightsDay, I am designating 17 officials and their immediate family members for their involvement in gross human rights violations. We are committed to promoting accountability for violations of human rights, no matter where or when they occur. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 10, 2020

其餘受制裁官員來自薩爾瓦多（El Salvador）、牙買加（Jamaica）等地，受制裁者未來將失去入境美國資格。

英國政府同日也宣布對11名涉嫌侵犯人權的外國公民發起制裁，他們來自俄羅斯、委內瑞拉、岡比亞及巴基斯坦。英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）對此表示，此舉是為了與盟友一起，讓那些侵犯人權行為突顯出來。