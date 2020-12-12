社區團購｜批科網企業「燒錢」賣菜　官媒：更應承擔科技創新責任

在內地，很多人在抗疫期間已習慣了在網上購買生鮮和日用品，新需求帶來了新商機。阿里巴巴、騰訊、拼多多、滴滴、美團等科網企業紛紛瞄準「社區團購」，以低價吸引用戶下單，「1分錢一袋食鹽、9毛錢一份青菜、1分錢一個橙」，從瓜果蔬菜到肉禽蛋奶，應有盡有。 就在企業掀起燒錢大戰之際，內地官媒《人民日報》潑上一盆冷水，該報評論部周五（11日）於微信公眾號刊文，指互聯網巨頭擁有財力、資源和技術，理應在科技創新上有更多作為，而不是「只惦記着幾捆白菜、幾斤水果的流量」。

今年上半年抗疫期間，許多人習慣了線上購買生鮮和日用品。圖為2月24日，在武漢市百步亭社區，居委會工作人員和志願者為居民整理其訂購的貨品。（新華社）

官媒：科技創新不應熱衷於短期變現

《人民日報》的評論指出，各大互聯網巨頭企業利用海量數據、先進算法和雄厚資本，研究如何拿下社區的生鮮團購，賣菜幾乎成了互聯網的又一個風口。但互聯網累積的數據和算法，除了流量變現，還有另一種打開方式，即促進科技創新。

評論又提到，美國接連在晶片上制裁中國科技企業，攻克鍵技術領域的「卡脖子」難題，成為舉國上下的關切。而互聯網巨頭擁有雄厚的財力、大量的數據資源、領先的數字技術，「人們期待巨頭們不僅能在商業模式上進行創新，更能承擔起推進科技創新的責任。這不僅是為企業展儲蓄技術，也是企業的社會責任之所在。」

評論認同互聯網企業有生存的壓力，需要獲得投資回報，但強調科技創新要把投資的存續期延長，不癡迷於急功近利、不熱衷於短期變現，能夠在長周期視野下贏得技術變革帶來的更大收益。

評論最後還引用國家主席習近平的話稱，「要把原始創新能力提升擺在更加突出的位置，努力實現更多『從0到1』的突破。」因此《人民日報》呼籲，互聯網巨頭理應在科技創新上有更多擔當、有更多追求、有更多作為。「別只惦記著幾捆白菜、幾斤水果的流量，科技創新的星辰大海、未來的無限可能性，其實更令人心潮澎湃。」

【話你知．什麼是社區團購？】 社區團購是一種以生鮮品類為切入點，依託社區和團長個人資源進行商品流通的一種新型零售模式。低價、方便，是社區團購的兩大亮點。 用戶在小程序下單，次日即可在選定的自提點提貨。有的團長在社區租一間商鋪作為自提點，也有的將自家小超市作為自提點，用戶根據方便程度自行選擇。

社區團購引爭議

據悉，社區團購引起的爭議點之一，是團購平台搶了傳統賣菜小商販的「飯碗」，影響後者的營收和存活。此外，在《人民日報》評論文章刊登的同一日，中央政治局召開會議，分析研究2021年經濟工作，其中提到要「強化反壟斷和防止資本無序擴張」。

而在文章刊登翌日，隨即有消息稱，阿里巴巴、拼多多、美團等企業將退出社區團購業務。但內媒求證後發現，上述企業「退出」一事均為謠傳，並不屬實。

不過，內地陸續有供貨商近日已發布向部分社區團購平台停止供貨的通知。河北省滄州市一間糧油調料公司稱，其收到多方投訴，以多多買菜、美團優選等位代表的社區團購平台出現嚴重低價現象，甚至個別產品遠低於出廠價，影響嚴重，損害客戶利益，因此發出通知禁止給社區團購平台供貨，並要求經銷商定價不得低於該公司終端零售價，影響惡劣會取消經銷權。

上述這間糧油調料公司的董事長表示，有些社區團購平台利用大數據分析社區居民剛需產品，然後針對這些產品經營補貼銷售，銷售價格遠低於市場正常價格，「打擊甚至毀滅正常的商業秩序，下一步就是壟斷社區渠道。」

生產「國民零食」辣條的漯河市衛龍商貿有限公司也發出類似的通知，它同樣指社區團購平台出現嚴重低價現象，損害客戶的利益，因此會停止供貨給相關平台，通知同時還對其「明星單品」設定指導價格。