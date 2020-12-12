中央政治局會議罕有提「防止資本無序擴張」　刪「房住不炒」表述

中共中央政治局周五（11日）召開會議，指出今年是「十三五」規劃收官之年，新時代脫貧攻堅目標任務如期完成。 會議又分析研究2021年經濟工作，並就明年經濟定調，要求鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果，繼續做好「六穩」工作、落實「六保」，並堅持擴大內需戰略，強化科技戰略支撐，擴大高水平對外開放，確保「十四五」開好局等。 同時，會議罕有提出強化反壟斷和防止資本無序擴張。另內媒分析與前幾次會議相比，此次會議的表述有多個差異，包括刪除了「房住不炒」的表述等。

會議總結了2020年的經濟工作，認為今年是新中國歷史上很不平凡的一年，但中國保持戰略定力，準確判斷形勢，精心謀劃部署等，成為全球唯一實現正增長的主要經濟體，三大攻堅戰（防範化解重大風險、精準脫貧、污染防治）取得決定性成果。其中科技創新取得重大進展，今年中國實施首次火星探測任務，嫦娥五號奔月挖土，九章量子計算機問世，中國新一代人造太陽開始放電等一系列科研技術取得了重大進展，形容2020年是中國的科技大年。

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對於明年，會議要求做好四件大事。首先是要扭住供給側結構性改革，並注重需求側改革，打通堵點，補齊短板，貫通生產、分配、流通、消費各環節，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡，提升國民經濟體系整體效能。

報道指，今次是該級別會議首次提出需求側改革，這或與加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局的戰略有關，目的是要解決投資效率、居民收入分配、流通效率等問題。

會議又要求整體推進改革開放，強化國家戰略科技力量，增強產業鏈供應鏈自主可控能力，形成強大國內市場，夯實農業基礎，並罕有提出強化反壟斷和防止資本無序擴張，促進房地產市場平穩健康發展，持續改善生態環境質量。據報在周四（10日），部分省份反壟斷工作座談會亦在浙江省杭州市召開。會議總結反壟斷工作取得的成績，深刻分析面臨的新形勢新任務新要求，研究部署「十四五」時期反壟斷工作。

第三，會議要求對全面建成小康社會進行系統評估和總結，鞏固拓展脫貧攻堅成果，做好同鄉村振興有效銜接。最後，是抓好各種存量風險化解和增量風險防範。

房地產再度被提及，但表述有變化。（資料圖片）

內媒指，與前幾次會議相比，今次此次會議的表述有四大差異。首先，今次會議未再明確提出「打好三大攻堅戰」，而是定調「三大攻堅戰取得決定性成果」。分析認為，在以往的政治局會議中，該表述經常會重點提及，雖然此次未提，但其精神也融入到了會議內容當中，如持續改善生態環境質量和鄉村振興等提法。

然後，今次會議未提及資本市場。在今年七月底召開的政治局會議上，曾提到要推進資本市場基礎制度建設，依法從嚴打擊證券違法活動，促進資本市場平穩健康發展。至於前年年底的會議則提出要提振市場信心，且促進形成強大的國內市場，並由此開啟了近兩年的牛市。

第三，在房地產方面，去年底的同級別會議並有未提及，惟今年七月會議曾表述「要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，促進房地產市場平穩健康發展」。然而今次房地產再度在會議被提及，但表述變了，刪去了「要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位」的提法，但保留「促進房地產市場平穩健康發展」的表述。

最後，去年會議曾提到「提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性，運用好逆週期調節工具」，且今年七月關於宏觀政策有更為詳細的表述。惟今次會議就宏觀政策的表述只有「科學精準實施宏觀政策」10個字，沒有了逆週期調節等字眼。

據悉，年度級別的政治局會議往往比較宏觀，隨後的中央經濟工作會議的工作安排則可能更為細化，或會看到關於資本市場和宏觀調控方面的重要內容。

（券商中國）