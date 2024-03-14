中國鋁業(2600)受惠資源價格回升　成「頭肩底」見底走勢｜彭偉新

國際鋁價自2022年升上高位每噸3,966美元水平後便持續回落，並在市場擔心美國經濟或出現衰退下，鋁價最低曾多次跌至2100美元水平，價格由高位累計下跌超過45%後，走勢開始回穩，雖然未能明顯上升，但在跌至該水平多次未有失守後該低位並成企穩，因此，對於內地的鋁業股份整體盈利相信會有推動作用。



中國鋁業 (2600) 於上個交易日以 4.35 港元收市，全日上升 0.02 港元或 0.46%。集團過去5年的平均Beta值為 2.04，系統性風險高於大市。而52周最高位曾見 4.93 港元，而最低位則曾見 3.11港元，股價於過去52周累計上升 7.44%，股價表現跑恒生指數，以現價 4.35 港元計，中國鋁業的股價較 50 天線高出 12.9%，另外，現價亦較 200 天線高出 12.9%，走勢已經轉強並預期會繼續反彈。

以現價計，中國鋁業的估值相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 16.5 倍，市場給予集團的預測市盈率為 11.5 倍，較追蹤市盈率為低，而市賬率則為 1.14 倍。市場對集團上一個財年的全年盈利預測會增長為 51.9%，另外，2024財年的盈利增長預測為 17.1%，另外，集團的 5 年年複合盈利增長會由之前的 34.61%回落至 26.01%水平，主要是整體經濟已回復常態。

中國鋁業 (2600) 股價成功突破前跌浪總跌幅61.8%反彈目標。（圖1）

中國鋁業於2022年的派息比率為 15%，而集團於2022的財年曾派發 0.036元人民幣全年股息，相等於 0.83 厘的追蹤年股息率，市場預期集團2023年全年每股派 0.04 元人民幣，相等於 0.91 厘的預測股息率，雖然較過去5年平均股息率2.71 厘為低，不過由於股偎走勢仍然維持在較低水平，因此，股價上升所帶來的投資回報，相信才是投資者所渴望獲得的主要回報。尤其是股價於去年4月至5月期間兩次升抵主要阻力位4.90港元後回落後，股價已多次跌返低位3.25港元水平後企穩，近日股價再度跌至該水平更曾一度失守該支持，但股價隨即由低位反彈，並在持續回升下，股價已成功收復了該跌浪總跌幅的61.8%反彈目標4.23(見圖1)，近日股價在升抵4.52港元後再度回落，不過未有失守該61.8%的反彈目標，形成了後抽走勢，預期股價有望繼續作出反彈，並重返整個跌浪的起步位4.90港元。

由於中國鋁業的機構投資者持股比達到28.54%，股價於2023年10月18日至今年3月12日期間共錄得7.67%的升幅下，共錄得2.43 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的1.86 億港元，而散戶則佔當中的0.57 億港元，顯示大戶投資者較為看好中國鋁業。尤其是在該期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上18.21%，雖然一度回落至最低位-16.62%，不過，已由低位反彈並於3月12日當日重上13.91%，顯示投資者看好下進一步增持中國鋁業的股份。投資者可以在4.30港元水平買入，上望4.90港元，若果股價向下跌穿20天線4.08港元的話，宜先行沽出止蝕。

中國鋁業 (2600) 股價回升外亦見資金流入強勁，配合下有望試跌浪起步。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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