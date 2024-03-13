中海油田服務(2883)持續錄得資金流入　或預示股價將見底｜彭偉新

中海油田服務上個交易日以 7 港元收市，全日上升 0.04 港元或 0.57%。集團過去5年的平均Beta值為 1.1，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 9.82 港元，其後股價最低曾跌至 6.31港元，股價於過去52周累計下跌 16.04%，以現價 7 港元計，中海油田服務的股價較 50 天線低 2.98%，另外，現價亦較 200 天線低 19.97%，因此，在技術走勢上不算升得太急，暫時毋須太過擔心股價在短期內即時見頂。



市場對集團2023年的財年全年盈利預測會增長為 31.6%，至於2024年財年的盈利預測仍會增長 32%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為倒退 68.63%，不過，之後的 5 年的年複合盈利增長為 23.88%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 11.8 倍，市場給予集團的預測市盈率為 9.9 倍，較追蹤市盈率為低，而市賬率則為 0.75 倍。

中海油田服務過去一年的派息比率為 30%，而集團今個財年已派發 0.16人民幣 元的追蹤年股息，相等於 2.3 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.18 元人民幣，相等於 2.57 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 1.7 厘為高。

中海油田服務的機構投資者持股比率為58.55%，並於2023年10月17日至2024年3月11日期間的股價共錄得26%的跌幅，期間，共錄得2.18 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的1.43 億港元，而散戶則佔當中的0.75 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上14.93%；而最低則跌至-5.78%，而到3月11日當日則為8.33%。

中海油田服務股價已有RSI底背馳的見底訊號。（圖1）

中海油田服務股價於去年9月升抵高位9.82港元見頂後，便持續由高位回調，更在股價於11月跌穿保歷加通道中軸後，便持續下跌，更一直受制於20天線水平，股價反覆跌至最低位於2月見6.31港元。雖然股價要跌至2月才正式見底，不過，反映股價動力的RSI則在今年1月23日已先行見底，並形成了一底高於一底走勢，出現了走勢有機會見底的RSI底部持(見圖1)。

隨著股價反覆回穩，並於近日反覆走勢形成見底狀況，股價或已經出現見底，並有機會逐步作出反彈下，形成一底於一底走勢。由於RSI已先行形成了底背馳走勢，預期股價可以繼續作出反彈，只要走勢向上突破50天線阻力的話，相信股價可以確認已見底及繼續反彈。投資者可以在7.00港元的水平先行買入，上望首個反彈並以整個跌浪總跌幅的38.2%作為反彈目標，上望7.65港元，若果股價在最後仍然向下跌穿3月5日的低位支6.65港元，則要先行沽出止蝕離場。

中海油田服務(02883)於去年10月17日至今年3月11日期間資金流狀況。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。