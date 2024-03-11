中遠海運港口(1199)股價返回去年底部支持　望逐步反彈｜彭偉新

中遠海運港口是一家主要從事碼頭業務企業，集團主營業務為碼頭及相關業務，從事碼頭營運、集裝箱處理、運輸及儲存，以及集裝箱租賃、管理與銷售及其他相關業務，集團所屬的碼頭組合遍佈中國沿海五大港口群、東南亞、中東、歐洲、南美洲和地中海等。集團的估值一向以來屬於偏低水平，以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 7.3 倍，而市場給予集團的預測市盈率為 6.1 倍，較追蹤市盈率為低，主要是過去幾年內地整體經濟增長維持低單位數外，海外經濟增長亦受到息率高企所影響，打擊中國旳整體出口。不過，市場預期集團未來年的市盈率增長率達到1.09倍，而市賬率則為 0.38 倍，因此，現時的估值已經夠企吸引投資者買入。



市場對集團2023年財年的全年盈利預測會增長為 4.2%，另外，2024的財年盈利預測仍會增長 6.8%，至於集團之前 5 年的年複合盈利為倒退 3.28%，不過，相信之後可以由跌轉升，預期可以回覆至增長 14.05%。

中遠海運港口 (1199) 股價現見底訊號有望反覆回升。（圖1）

中遠海運港口上周五以 4.53 港元收市，全日上升 0.09 港元或 2.03%。集團過去5年的平均Beta值為 1.12，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 6.04 港元，而最低位則曾見 4.33港元，股價於過去52周累計下跌 18.08%，股價表現稍為跑輸怛生指數，不過，以現價 4.53 港元計，中遠海運港口的股價較 50 天線低 10.72%，另外，亦較 200 天線低 8.57%，因此，走勢上未有估值偏低的情況。市場現有分析師給予集團的目標價中位數為5.99港元，另外，以14個財務模型計算出的合理價中位數則有6.46港元，現價較合理價仍然有42%的上升空間。

中遠海運港口的機構投資者持股比率為18.23%，股價於去年10月13日至今年3月8日期間的股價共錄得4.63%的跌幅，不過期間不單未有錄得資金流走，反而共錄得5.04 億港元的資金流入(見圖2)，當中大戶佔其中的3.54 億港元，而散戶則佔當中的1.5 億港元，映出大戶投資者仍然在看好股價前景。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上36.96%；而最低則跌至1.07%，而到3月8日當日已升返10.92%，有望進一步支持股價上升。

中遠海運港口 (1199) 由去年10月13日後持續錄得資金流入。（圖2）

股價走勢上，中遠海運港口股價在去年7月至10月期間多次跌至4.40港元水平附近，並於去年11月升破20天線阻力後，股價持續上升並最高升上今年1月4日高位見5.81港元，雖然股價在1月底時大幅下跌，並於上周跌返最低位4.42港元，完全抵銷了之前的升幅，不過，由於股價在近日一底低於一底走勢下，反而9天RSI則形成了一底高於一底的底背馳走勢，或預示股價已見底回升。投資者可以在現水平約4.50港元買入，若果以整個回調幅度的38.2%作為反彈目標，股價可以上望4.95港元。至於股價一旦失守去年低位4.33港元，則要沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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