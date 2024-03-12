金山軟件(3888)20天線升穿　50天線見黃金交叉進一步向好｜彭偉新

金山軟件 (3888) 的主要業務包括網絡遊戲分部以及辦公軟件分部，其中網絡遊戲分部主要從事研究及開發網絡遊戲以及提供網絡遊戲、手機遊戲及休閒遊戲服務業務。至於辦公軟件分部則主要提供設計、研究、開發以及銷售推廣辦公軟件產品及服務。另外，集團的其他業務還包括雲計算機、存儲和交付、以及基於雲的綜合解決方案服務等。



市場現時仍然有繼續覆蓋金山軟件並進行調研的分析師有14位，而其目標價平均值為34.6港元，至於利用8個財務計價模型去計算金山軟件的合理價平均值為30.00港元，以現價計算相對分析師的目標價及合理價分別仍有58%及37%的上升空間。金山軟件於上個交易日以 21.9 港元收市，全日上升 0.8 港元或 3.79%。集團過去5年的平均Beta值為 0.29，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 42.35 港元，而最低位則曾見 18.4港元，以現價 21.9 港元計，金山軟件的股價較 50 天線高出 3.07%，不過，現價則較 200 天線低 25.31%，技術走勢上仍然有望繼續反彈。

金山軟件 (3888) 由去年10月16日至今的資金流走勢圖。（圖1）

金山軟件的機構投資者持股比率為34.58%，並於2023年10月16日至2024年3月8日期間的股價共錄得20.94%的跌幅，不過該期間雖然一度見資金流出，並共錄得0.83 億港元的資金流走(見圖1)，但流入的金額已明顯大幅縮減，當中大戶佔其中的0.09 億港元的資金流入，而散戶則佔當中的0.92 億港元的資金流出。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上12.09%；而最低則跌至-10.96%，而到3月8日當日則已回升上7.25%，反映大戶投資者對股份後市仍然有看好的原因。

金山軟件股價自今年1月底跌至低位見18.4港元後，便開始在低位徘徊並形成了回穩的局面，不單止股價能成功企穩在18.4港元水平，而且更見到其後的9天RSI未有再跌穿30水平，而且更見一底高於一底的RSI底背馳走勢，反映股價在月底跌至18.4港元的低位後，股價的確有見底的跡象，尤其是股價逐步反彈下，已成功升返50天線阻力，而且更帶動20天線向上突破50天線阻力，形成了技術上的黃金交叉走勢，配合RSI底背馳，相信股價見底回升的機會大為增加。若果按股價於去年6月至7月底在35.00港元水平見頂後所形成的跌浪總跌幅，以黃金比率38.2%作為反彈目標的話，股價有望向上試24.90港元水平。建議投資者可以在20天線水平21.40港元買入，上望反彈至25.00港元，若股價向下跌穿20港元則要先行作出止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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