銅價急升破頂下　是時候再推介江西銅業 (0358)｜彭偉新

筆者在上周五文中推介江西銅業，主要是看好國際有色金屬價格飊升，並指出江西銅業的股價有機會升上13.50港元水平，但事隔只有1周，江西銅的股價已經升抵13.50港元外，更一度升上最高位見13.76港元，而主要推升江西銅股價的主要原因，便是因為國際銅價飊升下，資金追入江西銅的股份，令到股價在周四上升超過5%外，成交額更大升超過1倍見2.21億港元，較之前一個交易日只得7,368萬港元多出近兩倍，反映出股價已有強勁的買盤支持，或會有望作出進一步的上升。



尤其是江西銅業於上一個交易日以 13.32 港元收市，全日上升 0.74 港元或 5.88%。集團過去5年的平均Beta值為 1.35，系統性風險高於大市。至於52周最高位曾見 15 港元，而最低位則曾見 9.95港元，股價於過去52周累計上升 4.83%，股價表現跑贏本港所有的指數，以現價 13.32 港元計，江西銅業股份的股價較 50 天線高出 17.79%，另外，現價亦較 200 天線高出 13.61%，雖然股價短期已升得過急，不過在9天RSI繼續偏強下，走勢有望作進一步的上升尤其是當上日股價再急升後，已成功升破了整個自去年4月升抵15.00港元後所形成的跌浪總跌幅61.8%反彈目標，由於在升破61.8%反彈目標後，股價已破壞了之前的跌浪，因此預期股價可以繼續上升，並重返跌浪的起步點(見圖1)。

江西銅業 (0358) 股價升破61.8%反彈目標後上望15.00港元。（圖1）

以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 6.5 倍，市場給予集團的預測市盈率為 7.6 倍，較追蹤市盈率為高。市場並未有對未來 5 年的市盈增長率預測作參考，而市賬率則為 0.5 倍。現價計算，集團的股價對營收比率為 0.08 倍，企業價值對收入為 0.15 倍，另外，企業價值對除息、稅項、折舊及攤銷前盈利為 7.66 倍。

江西銅業的機構投資者持股比率為20.56%，並於去年10月19日至今年3月13日期間的股價共錄得20%的升幅，期間，共錄得0.63 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的0.32 億港元，而散戶則佔當中的0.31 億港元(見圖2)。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上16.22%；而最低則跌至-12.51%，而到3月13日當日則為5.5%。

江西銅業 (0358) 於去年10月19日至今年3月13日期間的資金流狀況。（圖2）

由於江西銅業的股價在周四才剛升破整個前跌浪總跌幅的61.8%反彈目標，因此短期走勢或會較為反覆，投資者可能要面對較反覆的市況，最好先等股價再跌返13.00港元水平才再買入，上望15.00港元，至於股價宜企穩在20天線或12.50港元以上，失守必須止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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