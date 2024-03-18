新奧能源(2688)股價見底回升　有望收復前跌浪總跌幅38%｜彭偉新

新奧能源是一家在內地從事燃氣供應民企，集團業務包括管道燃氣銷售、燃氣接駁、汽車燃氣加氣站的建設與營運、燃氣批發、其他能源銷售、燃氣器具和資料銷售等，集團截至去年6月底止的營業額有56.4億元人民幣，同比上升21.7%，毛利為72億元人民幣，而毛利率則為13.2%，較之前同期增加了1.4個百份點，而股東應佔溢利為7.86億元人民幣，同比上升34.3%，主要是在內地疫情過後對天然氣的需求再度回覆正常。



新奧能源上個交易日以 64.9 港元收市，全日上升 1.6 港元或 2.53%。集團過去5年的平均Beta值為 0.79，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 115.3 港元，而最低位則曾見 48港元，股價於過去52周累計下跌 37.17%，主要是整個燃氣市場面對下行風險，令到股價明顯跑輸恒生指數及國企指數。不過，以現價 64.9 港元計，新奧能源的股價較 50 天線高出 9.7%，不過，現價則較 200 天線低 5.04%，短期走勢上已有好轉的機會，尤其是股價在經過反彈下，未有過份偏離其50天線，相信股價仍然會有一段較大幅的上升空間。

新奧能源(#02688)於去年10月20日至今年3月14日期間的資金流狀況。（圖1）

以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 11.1 倍，市場給予集團的預測市盈率為 8.7 倍，較追蹤市盈率為低，估值上有望作出向上調升。新奧能源過去一年的派息比率為 25.8%，歷史股息率若相等於1.31 厘。新奧能源的機構投資者持股比率為48.16%，並於2023年10月20日至2024年3月14日期間的股價共錄得11.99%的升幅，期間，共錄得4.62 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的1.24 億港元，而散戶則佔當中的3.38 億港元，暫時仍反映出市場大戶投資者仍然看好新奧能源的走勢。

新奧能源股價於去年5月反彈期間，股價一度升破50天線並於115.5港元水平見較大的回調壓力，而且，隨著股價再向下跌穿50天線支持後，股價便持續下跌，形成了一浪低於一浪走勢，最低更跌至去年12月低位48.00港元後，走勢開始回穩，並成功升破20天線後，股價拉動20天線升破50天線，形成了黃金交叉走勢，反映股價有望見底及逐步作出反彈。若果以整個自去年5月低位開始形成的跌浪總跌幅的38.2%作為反彈目標，股價可以上望73.75港元，投資者可以在20天線63.00港元買入，上望74.00港元，並以50天線約59.00港元作為止蝕水平，一旦失守宜先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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