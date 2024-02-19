「小巴大王」馬亞木6300萬沽尖沙咀地舖　盛滙基金承接、回報5厘

資深投資者「小巴大王」馬亞木家族加快沽出持貨，最新以6,300萬元沽出尖沙咀金馬倫道兩個相連地舖，呎價約32,307元。舖位由盛滙商舖基金承接，估計租金回報約5厘。



上述舖位為尖沙咀金馬倫道17號A舖及B舖，建築面積1,950平方呎，舖位最新以6,300萬元成交，折合呎價約32,307元。該舖現時由肥仔麵家及Sooshi壽司店承租，每月租金合共26.2萬元，租金回報約5厘。

持貸20年僅升值17%

原業主為「小巴大王」馬亞木於2004年9月以5,370萬元買入，持貨20年帳賺570萬元，期内升值約17%。

盛滙李根興：今年市道「先苦後甜」 目標買入40至50間

盛滙基金創辦人李根興表示，自2019年起，基金已買入106間香港街舖，合共花費18.4億元。今年目標斥資多8億至10億元購入40至50間街舖，預算每間約2,000萬至3,000萬元。店舖分佈將為6成核心區，4成民生區。

對於工商市道的來年走勢，他認為今年會經歷「先苦後甜」，財政預算案後的3月及4月會出現小陽春。同時預測全年舖位售價觸底回升約3%至8%，核心區租金上升約10至15%，民生舖租則升約2至5%。而商舖買賣成交量也會按年上升約25%至250億元。

盛滙基金創辦人李根興（羅國輝攝）

近期再沽觀塘地舖獲利1420萬

除了上述舖位外，馬亞木家族近期亦以3,200萬元售出觀塘瑞和街一個千呎地舖，呎價約3.2萬元。馬亞木曾於2004年12月以1,780萬元買入，持貨逾19年，帳面大賺1,420萬元約八成。