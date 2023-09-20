小巴大王馬亞木7.78億沽上環信德中心全層　招商局能源運輸承接

小巴大王馬亞木家族大手沽貨，新近以7.78億元沽出上環信德中心招商局大樓高層全層單位。承接買家為招商局能源運輸股份有限公司，購買辦公物業自用。是次物業成交呎價約30,636元。



交易以買賣公司形式進行

招商局能源運輸股份發佈公告，於2023年9月14日，公司下屬境外全資子公司與馬僑文Ma Kiu Man Vince、馬僑武Ma Kiu Mo、馬僑生Ma Kiu Sang、Lucky King Global Limited，簽署關於旺景置業有限公司（WONDERFUL SCENERY PROPERTIES LIMITED）100%股權的《股權轉讓協議》 ，擬購買該公司100%股權，並償還所有負債。該公司唯一資產系位於上環信德中心招商局大樓28樓整層物業的產權。

上環信德中心招商局大樓。

招商局能源運輸股份表示，因在港業務擴大、員工數量增加，香港營運總部辦公地點分散在多樓層，管理較為不便，此次購置同一幢辦公大樓的整層物業，將分散在多層的員工集中起來辦公，有利於加強公司管理，進一步改善企業形象，增強員工歸屬感及在港發展的信心。是次購買辦公物業使用的是自有資金及銀行貸款，招商局能源運輸股份有限公司擬長期持有該物業用於自用。

招商局：員工數量增加、在港業務擴大

根據評估報告，旺景置業有限公司100%股權評估價值為6.41億港元，總負債為2.04億港元，總資產8.45億港元。經雙方友好協商，股權轉讓價格以及償還債務總額合計為7.78億港元。

旺景置業有限公司持有位於香港上環幹諾道中168至200號的信德中心招商局大廈東座28層整層物業，建築面積25,395平方呎。

賣方包括馬僑文Ma Kiu Man Vince、馬僑武Ma Kiu Mo、馬僑生Ma Kiu Sang，分別持有旺景置業有限公司3.34%、3.33%與3.33%股份。賣方Lucky King Global Limited為在英屬維京群島註冊的特殊目的公司，持有標的公司旺景置業有限公司90%股份。而Ma Kiu Man Vince、Ma Kiu Mo、Ma Kiu Sang分別持有Lucky King Global Limited33.33%股份。