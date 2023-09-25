天龍牌鮑魚新億集團4200萬買新蒲崗地廠　馬亞木持貨21年勁賺7倍

繼本地老字號安記海味於4月份斥1.78億元入市買工廈地廠物業後，再有本地海味店入市。主打天龍牌即食鮑魚產品、創立約33年的新億集團，新近斥資約4,200萬元買入新蒲崗宏發工廠大廈地廠物業。以天龍牌「經典蠔皇一口鮑」售價35元計算，相等於120萬罐。



地廠價值相等於120萬罐「一口鮑魚」

資料顯示，新蒲崗五芳街20至22A號宏發工廠大廈地下A號及C號地廠，於8月28日以4,200萬元沽出，新買家為天龍一號食品有限公司（SKY DRAGON 1 FOOD LIMITED），其公司董事包括新億集團董事長胡應針。據了解，上述地廠面積7,100平方呎，以成交價4,200萬元易手，成交呎價5,915元。

小巴大王馬亞木2002年買入價510萬

至於上述地廠原業主為小巴大王馬亞木旗下的人人汽車有限公司（YAN YAN MOTORS LIMITED），該家族早於2002年以510萬元買入該地廠，即是次沽貨帳面賺約3,690萬元或7.2倍。

新蒲崗五芳街20至22A號宏發工廠大廈。（資料圖片）

安記海味1.78億購荃灣德士古道地廠

事實上，今年也有大額工廈成交由海味店買入，如擁半世紀歷史、以銷售罐頭鮑魚而聞名的本地老字號安記海味，在4月份斥1.78億元買入荃灣德士古道204至210號和富大廈地廠物業。地廠物業面積約2.3萬平方呎，在3月底以1.78億元易手，成交呎價約7,739元。