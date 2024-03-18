經濟高峰論壇｜林晨指約30%港股無交投憂流動性　兩大行業失外資

《香港01》今日（18日）舉辦經濟高峰論壇2023，主題為「百年大變局中的香港經濟」，在第一項主題為「香港金融中心的高質量轉型」的討論中，香港大學金融學講座教授林晨表示，港股流動性堪憂，約有30%的港股是無交易的，這個指標遠高於全球其他金融中心。



對於市傳的外資撤離潮。他指出其實經統計，外資佔港股市場比重只從26%降至23%，並不似預期嚴重。但外資撤的行業主要從科技及醫藥，且當前科指跌幅較恒指高，實則是不健康的，明言對科技行業的關注是刻不容緩。

無交易股票比例遠高於其他金融中心

林晨表示，金融學上有一個指標，分子為股票的收益回報，分母為交易金額，通過同樣的交易金額衡量股市的波動，港股數值表示，約有30%的港股是無交易的，這個指標遠高於其他的金融中心。

林晨指出外資佔港股市場比率由26%降至23%。（鄭文玥攝）

港股仍有23%為外資 惟兩大行業「失血」

他進一步指出，去年第一季度開始，港股流動性變差，就是從美國投資中國高科技企業的慾望降低，外資撤離開始的。其實外資在港股的佔比由26%下降至23%，這個比例並不似預期設想的巨大，意即30萬億的港股市場中，仍然有7萬億元的外資佔比。

但值得留意的是，外資主要撤離的行業為科技與醫藥。他指出，科指跌幅較恒指高，實則是非常不健康的，對比美股，市場主要由科技股支撐，7隻龍頭科技股撐起納斯達克指數50%的漲幅，市值總和碾壓全球任何單一股市，因此香港需對於科技產業加大投入。

同場討論的香港中文大學（深圳）高等金融研究院政策與實踐研究所所長肖耿也表示，香港需要的是像騰訊（0700）這樣的公司，還需要培養自己的華為、自己的大疆。

籲引「明星公司」來港IPO 倡平準基金入市

另一邊廂，港股此前興盛的一大原因是IPO市場活躍，曾位列全球之冠，然而去年IPO集資額下跌逾30%，更主要的缺乏「明星公司」，去年集資額第一的公司為珍酒李渡（6979），其公司影響力有限。

因此林晨呼籲吸引新的投資者，看向中東等新的市場，引入「明星公司」來港IPO。此外，他還提及平準基金等來自政府的資金援助，需考慮流入資本市場，刺激流動性與交投量。