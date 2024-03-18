經濟高峰論壇｜李小加形容中國經濟轉型如胖子減肥　痛苦卻必須

主辦方《香港01》今日（18日）舉辦經濟高峰論壇2023，主題為「百年大變局中的香港經濟」，在第三項主題為「「讀懂中國高質量發展 探尋香港破困良方」」的討論環節中，港交所（0388）前行政總裁、滴灌通創始人兼主席李小加表示，中國必須轉型，「從300斤的大胖子變成180斤的健康人士」，但過程會是痛苦的。



李小加指，過去40年中國發展迅速，國內有最便宜的土地、人工，成為世界的工廠、成為了世界的供應鏈，但同樣讓國內環境、生態付出了巨大的代價。他認為，在經濟周期性的變化下，「不能再這樣走下去了」。

他表示，40年過去，內地中產為徹底崛起而付出慘痛代價，現在要開始回過頭來自己照顧自己，不能再犧牲一切去賺別人的錢。

李小帖指出中國經濟在轉型過程中，難免會有痛苦。（劉凱欣攝）

李小加又以「大胖子」，來形容現時中國經濟。他指出，中國若要由300斤的胖子，轉型成180斤的健康人士，中間過程是痛苦且難受的，「從量到質大幅改變，是很困難」。

他謂：「如果你是最上層、最肥的脂肪，好像是內地房地產，那受的影響最大。不幸的是，我們今天經常接觸到很多的人，都是最上層的脂肪，感受到中國經濟的困難。」但必須堅持下來，才能讓金融市場有更好一面。